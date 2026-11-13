Caos nei cieli americani: la FAA blocca tutti i voli per un guasto alle frequenze radio

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Un'improvvisa interruzione delle frequenze radio ha spinto la FAA, l'agenzia federale per l'aviazione civile degli Stati Uniti, a disporre un ordine di stop a terra a livello nazionale. La misura riguarda tutti i voli in partenza dal territorio americano, con un effetto immediato su aeroporti, compagnie aeree e passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del provvedimento ci sarebbe un problema alle comunicazioni dei centri di controllo aereo.

Cosa prevede lo stop a terra della FAA

Il provvedimento, noto come ground stop, impone alle compagnie aeree di sospendere temporaneamente i decolli finché le autorità non avranno ristabilito la piena funzionalità delle comunicazioni radio. Non si tratta di un blocco generalizzato e indeterminato: la FAA adotta questo tipo di ordine quando ritiene che la sicurezza dei voli non possa essere garantita senza un sistema di comunicazione affidabile tra torri di controllo e aeromobili.

Le interruzioni delle frequenze radio possono dipendere da guasti tecnici, interferenze o problemi infrastrutturali. In casi come questo, la priorità è evitare sovrapposizioni e garantire che ogni aereo riceva istruzioni chiare prima del decollo.

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Le conseguenze per i passeggeri

Chi ha un volo in partenza dagli Stati Uniti deve mettere in conto ritardi, cancellazioni e possibili riprogrammazioni. Le compagnie aeree sono tenute a fornire aggiornamenti ai viaggiatori, mentre gli aeroporti stanno gestendo la situazione per contenere i disagi. In queste circostanze è consigliabile controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia e seguire le indicazioni ufficiali.

La sicurezza prima di tutto

L'ordine della FAA non è un allarme ingiustificato, ma una misura precauzionale che riflette la priorità della sicurezza aerea. La ripresa dei voli avverrà in modo graduale, man mano che le frequenze radio torneranno operative. Resta da capire quanto durerà l'interruzione e quali saranno gli effetti a catena sul traffico aereo internazionale.