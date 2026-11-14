Félix Gallardo ricoverato a Guadalajara per problemi di salute in carcere

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L’ex capo del cartello di Guadalajara trasferito d’urgenza in un ospedale privato dopo un calo dell’ossigenazione e un’alterazione dello stato di coscienza

Miguel Ángel Félix Gallardo, figura storica del narcotraffico messicano, è stato trasferito dal carcere a un ospedale privato di Guadalajara per ricevere cure urgenti. Il detenuto, ottantenne e conosciuto come il capo dei capi, avrebbe manifestato un quadro clinico caratterizzato da bassa ossigenazione, disorientamento e alterazione dello stato di coscienza.

Il trasferimento è avvenuto il 13 novembre dal penitenziario di Puente Grande, alla periferia della città messicana. Félix Gallardo è detenuto dal 1989 e sta scontando due condanne per complessivi 77 anni di reclusione.

Le condizioni di salute e il trasferimento in ospedale

A rendere necessario il ricovero sono stati i bassi livelli di ossigenazione, accompagnati da difficoltà nello stato di vigilanza e disorientamento. Le condizioni descritte hanno richiesto il trasferimento in una struttura sanitaria esterna al carcere.

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Le informazioni disponibili non precisano la diagnosi, i trattamenti adottati o i tempi previsti per la degenza. Non consentono quindi di stabilire quale sia l’evoluzione del quadro clinico.

Il ruolo di Félix Gallardo nel cartello di Guadalajara

Alla fine degli anni Settanta, Félix Gallardo fu tra i fondatori del cartello di Guadalajara, una delle organizzazioni che segnarono la trasformazione del traffico di droga in Messico.

Il gruppo viene considerato la prima grande struttura del narcotraffico del Paese e contribuì a delineare modalità operative poi riprese dalle organizzazioni successive. In questo sistema, Gallardo ebbe un ruolo centrale nella costruzione di alleanze con i narcotrafficanti colombiani, rafforzando la dimensione internazionale delle attività criminali.

La sua importanza storica è legata soprattutto alla capacità di coordinare rapporti e interessi tra diversi gruppi, in una fase decisiva per lo sviluppo delle reti del narcotraffico messicano.

Il caso Camarena e le pressioni degli Stati Uniti

La storia del cartello di Guadalajara è strettamente collegata al sequestro, alla tortura e all’omicidio di Enrique Camarena Salazar, agente della DEA, l’agenzia antidroga degli Stati Uniti.

Il delitto, avvenuto nel febbraio 1985, provocò forti pressioni di Washington sulle autorità messicane affinché venissero individuati e arrestati i responsabili. Il caso assunse così una rilevanza che superò i confini del Messico, coinvolgendo direttamente i rapporti con gli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico.

L’arresto nel 1989 e le condanne a 77 anni

Miguel Ángel Félix Gallardo fu arrestato nel 1989. Per l’omicidio dell’agente Camarena è stato condannato a 37 anni di carcere, ai quali si aggiunge una pena di 40 anni per narcotraffico.

Il ricovero riporta l’attenzione su uno dei protagonisti della storia criminale messicana. Al momento, tuttavia, le notizie sul trasferimento riguardano esclusivamente la necessità di assistenza sanitaria e non indicano cambiamenti nella sua situazione detentiva.

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