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Quarticciolo, maxi operazione antidroga: 12 arresti e 200 dosi sequestrate

Redazione
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Quarticciolo, maxi operazione antidroga: 12 arresti e 200 dosi sequestrate
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Blitz al Quarticciolo: arresti e sequestri

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, le forze dell'ordine hanno inferto un duro colpo al traffico di droga locale con 12 arresti e il sequestro di circa 200 dosi di stupefacenti. L'operazione, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli agenti delle Volanti, con il supporto del V Distretto Prenestino, ha smantellato un sistema di spaccio che sfruttava nascondigli insoliti e fantasiosi per occultare la merce.

Metodi di occultamento ingegnosi

I pusher del Quarticciolo avevano sviluppato un vero e proprio catalogo di nascondigli per la droga: dalle aiuole ai cespugli, passando per vasi di terracotta, fessure nei cassonetti dei rifiuti e persino scarpe abbandonate. Una politica green dello spaccio, come l'hanno definita gli investigatori, che però non è bastata a eludere i controlli serrati delle forze dell'ordine.

Presidio del territorio e controlli commerciali

L'azione di contrasto non si è limitata agli arresti. Le forze dell'ordine hanno intensificato la presenza nel quartiere con postazioni fisse e pattugliamenti, estendendo i controlli anche alle attività commerciali. In un esercizio di viale Palmiro Togliatti sono state riscontrate irregolarità merceologiche, mancata esposizione degli orari e occupazione di suolo pubblico, con sanzioni per un totale di 6.050 euro. Segnalate anche carenze igieniche nei locali di preparazione alimenti.

Collaborazione interforze e bonifica urbana

La strategia di riqualificazione del quartiere coinvolge anche altri enti: periodicamente, gli agenti del V Distretto collaborano con gli operatori di Ama S.p.A. per la bonifica delle strade e il ripristino del decoro urbano. Ulteriori interventi sono in programma per migliorare infrastrutture e vivibilità.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. Le indagini preliminari sono in corso e vige il principio di presunzione di innocenza per gli indagati.

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