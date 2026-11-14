Passamontagna e pistola giocattolo davanti alla scuola: 22enne fermato a Bergamo

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Un episodio che ha destato allarme nel quartiere Celadina di Bergamo ha portato all'adozione di due misure di prevenzione nei confronti di un giovane di 22 anni. L'uomo era stato fermato dalla Polizia di Stato nei pressi di una scuola primaria con il volto coperto da un passamontagna e una pistola giocattolo nascosta in un borsello. Ora, la Questura ha deciso di intervenire con provvedimenti più severi.

L'intervento della Polizia e le misure della Questura

Secondo quanto ricostruito, il ventiduenne è stato notato dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi mentre si trovava vicino all'istituto scolastico con il volto travisato. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di fermarlo e di verificare la presenza di una pistola giocattolo all'interno del borsello. La situazione, potenzialmente pericolosa, ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza.

Dopo gli accertamenti del caso, la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo ha emesso nei confronti del giovane un avviso orale del Questore e un divieto di accesso alle aree limitrofe all'istituto scolastico per la durata di un anno. Si tratta di misure di prevenzione che mirano a evitare il ripetersi di comportamenti che possano creare apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

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Prevenzione e sicurezza vicino alle scuole

I provvedimenti adottati dalla Questura di Bergamo si inseriscono in un'attività più ampia di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi frequentati da minori e giovani. L'obiettivo è quello di intervenire tempestivamente in situazioni che possono destare allarme sociale e garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, soprattutto in quartieri come Celadina dove episodi del genere rischiano di incrinare il senso di tranquillità.

La decisione della Questura rappresenta un segnale chiaro: comportamenti che possano spaventare la comunità, anche se messi in atto con oggetti innocui come una pistola giocattolo, vengono presi sul serio dalle autorità. L'auspicio è che misure come l'avviso orale e il divieto di accesso possano dissuadere il giovane dal ripetere atteggiamenti simili e tutelare la serenità di chi frequenta la scuola.

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