Fraxinus calabriensis e biodiversità Montuoro rilancia la tutela del patrimonio botanico calabrese

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La consegna della tavola botanica dedicata al frassino al centro di un incontro tra istituzioni e ricerca per valorizzare la ricchezza naturale e culturale della Calabria

La tutela della biodiversità in Calabria passa anche dalla conoscenza delle piante che ne raccontano la storia. È il messaggio emerso dal convegno dedicato al Fraxinus calabriensis, al quale è intervenuto l’assessore regionale Antonio Montuoro. Un’occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico ed esperti, riuniti per approfondire il valore del patrimonio botanico regionale e l’importanza della sua conservazione.

Il momento centrale dell’incontro è stato la consegna della tavola botanica dedicata al frassino, un’opera che unisce documentazione scientifica, memoria storica e divulgazione ambientale.

Una tavola botanica che racconta il legame tra piante e territorio

L’opera è un’incisione settecentesca tratta dal Phytanthoza Iconographia di Johann Wilhelm Weinmann, donata dall’associazione Le Città Visibili al Conservatorio Etnobotanico del Mediterraneo di Sersale. La rappresentazione del Fraxinus calabriensis testimonia l’attenzione riservata al frassino calabrese nella letteratura botanica dell’epoca. Corriere di Lamezia

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Il valore di una tavola botanica va oltre l’aspetto artistico. Attraverso l’illustrazione, questi documenti permettono di osservare le caratteristiche delle piante e di comprendere come venivano studiate e rappresentate. Oggi possono diventare strumenti utili per avvicinare il pubblico alla cultura ambientale e alla storia del territorio.

Montuoro richiama la collaborazione tra ricerca e istituzioni

Nel suo intervento, Antonio Montuoro ha sottolineato l’importanza del dialogo tra competenze scientifiche e realtà locali. L’assessore ha ribadito l’impegno della Regione Calabria a sostenere la collaborazione tra ricerca e territorio per proteggere e valorizzare la biodiversità.

Montuoro ha inoltre ringraziato i relatori per i contributi offerti e per il lavoro svolto nella salvaguardia del patrimonio botanico calabrese. Il confronto ha richiamato la necessità di rendere le conoscenze scientifiche accessibili anche al di fuori degli ambienti specialistici.

Conoscere il patrimonio verde per favorirne la tutela

La consegna della tavola offre uno spunto per riflettere sul rapporto tra educazione ambientale, ricerca e conservazione. Conoscere le piante di un territorio significa riconoscerne il valore ecologico, ma anche comprenderne i legami con la cultura e la memoria delle comunità.

In questa prospettiva, il convegno dedicato al Fraxinus calabriensis ha posto l’attenzione su un obiettivo condiviso: trasformare la conoscenza del patrimonio naturale calabrese in una maggiore consapevolezza della sua importanza e della necessità di custodirlo.

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