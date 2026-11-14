Maxi sequestro di droga al casello di Bressanone: arrestato corriere con 8 kg tra eroina e cocaina

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Un controllo stradale che sembrava di routine si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo. È accaduto domenica 18 ottobre lungo l'autostrada del Brennero A22, nei pressi del casello di Bressanone, nel territorio del comune di Varna, in provincia di Bolzano. Una pattuglia della Polizia Stradale di Vipiteno ha fermato un'autovettura diretta a sud, proveniente dal valico del Brennero.

Alla guida c'era un uomo che ha dichiarato di essere partito da Essen/Oberhausen, in Germania, e di essere diretto a Forlì. Ha consegnato ai poliziotti i documenti personali e quelli del veicolo, risultando proprietario dell'auto. Il controllo era stato deciso dopo diverse violazioni del Codice della Strada registrate sulla carreggiata sud dell'A22.

Documenti sospetti e un pneumatico insolitamente pesante

Durante la verifica, la patente di guida tedesca esibita dall'uomo ha insospettito gli agenti, che l'hanno accompagnato negli uffici della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Bolzano per ulteriori accertamenti. Terminate le verifiche, l'uomo è tornato alla propria auto: qui i poliziotti hanno notato che lo pneumatico posteriore sinistro era sgonfio e andava sostituito con la ruota di scorta.

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Proprio la ruota di scorta ha attirato l'attenzione: una volta estratta dal vano posteriore sotto il pianale, è apparsa completamente sgonfia e insolitamente pesante. Spostandola e appoggiandola a terra si udiva un rumore anomalo, compatibile con la presenza di corpi estranei all'interno del cerchio. Elementi che, insieme ad altri indizi emersi nel corso del controllo, hanno fatto ritenere agli agenti che lo pneumatico potesse essere usato come nascondiglio per materiale illecito.

Il sequestro e l'arresto

Data l'urgenza, che non consentiva di attendere l'intervento del pubblico ministero, gli agenti hanno aperto lo pneumatico con un cutter. All'interno è stato trovato un gran numero di involucri trasparenti in nylon: 579 confezioni per un peso lordo complessivo di 7.871,95 grammi. La polizia scientifica ha eseguito i primi test con il narcotest, che hanno dato esito provvisoriamente positivo a eroina e cocaina.

Considerati la natura e il quantitativo del materiale sequestrato, le modalità di occultamento e gli elementi raccolti, il conducente è stato arrestato in flagranza di reato ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, in relazione al presunto reato previsto dall'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990. Al termine degli adempimenti, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

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