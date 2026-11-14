Fuga spericolata a Sora dopo i fuochi d'artificio: denunciato il conducente

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A Sora, in provincia di Frosinone, una serata di ordinaria follia si è trasformata in un inseguimento ad alta velocità. Protagonista un automobilista che, alla vista delle volanti, ha ignorato l'alt e si è lanciato in una corsa pericolosa per le vie cittadine. L'episodio, riportato dalla Questura, evidenzia ancora una volta i rischi legati alla guida spericolata e all'uso improprio di materiale pirotecnico.

La segnalazione e l'intervento della Polizia

Tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione: un'auto con due persone a bordo stava facendo esplodere fuochi d'artificio in strada, creando potenziale pericolo per i passanti. Le pattuglie della Polizia di Stato, già impegnate nel controllo del territorio, hanno individuato rapidamente il veicolo corrispondente alla descrizione fornita. Alla vista degli agenti, però, il conducente ha accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento con manovre azzardate che hanno messo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada.

L'identificazione e le accuse

Dopo essersi momentaneamente dileguato, l'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione. Al termine degli accertamenti, il conducente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per guida sotto l'influenza dell'alcol e fuga pericolosa. Nei suoi confronti è stata formulata una denuncia, ma la sua posizione è al momento solo indiziaria: come previsto dal principio costituzionale di presunzione di innocenza, la responsabilità sarà valutata in sede giudiziaria solo dopo una sentenza definitiva.

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Un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza stradale

L'accaduto riporta l'attenzione sui comportamenti irresponsabili alla guida. L'uso di fuochi d'artificio in strada, oltre a essere vietato, può causare incidenti e incendi. La fuga dalla polizia, inoltre, configura un reato grave e mette in pericolo non solo chi la compie ma l'intera collettività. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza di segnalare tempestivamente situazioni sospette per garantire interventi rapidi ed efficaci.

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