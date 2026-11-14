Oleificio chiuso nel Catanzarese dai Nas per gravi carenze igieniche

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Un blitz dei carabinieri del Nas ha portato alla chiusura di un oleificio nelle Preserre catanzaresi. L'intervento, condotto con il supporto dei tecnici dell'Asp, ha fatto emergere una situazione di degrado igienico-sanitario tale da rendere necessario lo stop immediato dell'attività.

Le irregolarità riscontrate nel frantoio

Durante l'ispezione, i militari hanno accertato che il titolare, un cinquantottenne, utilizzava gli spazi del frantoio anche come ricovero di mezzi agricoli, tra cui un trattore e un escavatore. Una commistione impropria tra attività produttiva e deposito che, secondo gli inquirenti, rappresenta un fattore di rischio per l'igiene degli ambienti e per la salubrità del prodotto.

Gli ambienti, inoltre, versavano in condizioni di sporcizia pregressa, non rimossa da molto tempo, con disordine diffuso in diverse aree dello stabilimento. Elementi che hanno indotto i carabinieri del Nas a disporre la chiusura dell'intero oleificio, per scongiurare potenziali pericoli per la salute pubblica.

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Sanzioni amministrative per il titolare

Al titolare dell'attività sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare, con le conseguenti sanzioni amministrative. L'operazione rientra nel più ampio piano di controlli dei Nuclei antisofisticazioni e sanità, che vigilano sulla filiera agroalimentare per tutelare i consumatori e garantire il rispetto degli standard di produzione.

Il provvedimento di chiusura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni igieniche richieste dalla legge, al termine di un percorso di adeguamento che il titolare sarà tenuto a completare prima di poter riprendere l'attività.

(Seguono aggiornamenti)

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