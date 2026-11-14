Colpo da 330mila euro a Corsico due arresti per la rapina alla rappresentante orafa
Un'operazione dei carabinieri delle stazioni di Corsico e Trezzano sul Naviglio ha portato all'arresto di due cittadini italiani di 21 e 23 anni, ritenuti responsabili di una rapina aggravata ai danni di una rappresentante di una ditta orafa. Il colpo, messo a segno lo scorso febbraio, aveva fruttato un bottino di oltre 330mila euro in diamanti, smeraldi, rubini e perle.
La dinamica della rapina
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era stata avvicinata e scippata mentre si trovava nei pressi della propria abitazione. I malviventi, con una mossa fulminea, le avevano strappato la borsa contenente i preziosi. Le indagini, condotte con tecniche tradizionali e l'ausilio di immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificare i due presunti autori.
Le misure cautelari
Lo scorso 11 novembre, i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano. I due indagati, difesi da avvocati di fiducia, si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e recuperare la refurtiva.
Un fenomeno in crescita
Le rapine ai danni di rappresentanti di gioiellerie sono in aumento nelle zone periferiche delle grandi città. Le forze dell'ordine raccomandano particolare attenzione e invitano a segnalare tempestivamente movimenti sospetti. La vicenda di Corsico rappresenta un monito: la pronta reazione delle vittime e la collaborazione con le autorità sono fondamentali per contrastare questi reati.
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