Operazione Orione smantella rete di pedopornografia online

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Un'importante operazione di polizia ha portato alla luce una vasta rete di diffusione di materiale pedopornografico online. L'indagine, denominata operazione Orione, ha permesso di identificare e arrestare sei persone, oltre a denunciarne altre 18, grazie all'analisi forense dei dispositivi sequestrati a due individui già arrestati in precedenza per reati simili.

Come si è sviluppata l'indagine

Gli investigatori della Polizia Postale, coordinati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo), sono riusciti a mappare numerosi gruppi Telegram utilizzati per lo scambio di contenuti illeciti. Attraverso tecniche investigative avanzate, hanno identificato 24 persone coinvolte nella diffusione di materiale pedopornografico. Di queste, sei sono state arrestate in flagranza per detenzione di ingente quantità di pornografia minorile; tre di loro sono accusate anche di produzione di materiale con vittime identificate. Le altre 18 sono state denunciate.

Il sequestro di materiale e il coordinamento

Nel corso dell'operazione Orione è stato sequestrato un cospicuo quantitativo di materiale informatico, tra cui oltre 3mila file tra immagini e video. L'operazione è stata condotta dai poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia, con il supporto dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, e delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica (Sosc) di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

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Gli arrestati e le accuse

Le persone arrestate risiedono in diverse regioni italiane: due nel capoluogo campano, una in provincia di Salerno, una in provincia di Sassari, una in provincia di Vibo Valentia e una in provincia di Padova. Le loro età sono comprese tra i 38 e i 58 anni. Le accuse variano dalla detenzione alla produzione di materiale pedopornografico, con vittime identificate per tre degli arrestati. L'operazione rappresenta un duro colpo alle reti di sfruttamento minorile online e testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dei minori.

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