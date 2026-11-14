Incidente sull’A2 del Mediterraneo cinque mezzi coinvolti e tre persone in ospedale intervento dei Vvf

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Tre persone soccorse dopo un tamponamento al chilometro 288 in direzione Sud. Carreggiata prima chiusa e poi parzialmente riaperta alle 11.25

Un tamponamento a catena sull’A2 del Mediterraneo ha coinvolto quattro autovetture e un mezzo pesante nella mattinata di sabato 14 novembre 2026. L’incidente si è verificato al chilometro 288, in direzione Sud, poco dopo una galleria.

Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118. Non sono state fornite indicazioni sulla gravità delle loro condizioni. L’accaduto ha reso necessaria la temporanea chiusura della carreggiata per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi.

I soccorsi dei Vigili del Fuoco e del 118

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, provenienti dal distaccamento di Lamezia Terme, insieme a quelle della sede centrale del Comando provinciale di Cosenza.

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I soccorritori hanno operato sui cinque veicoli coinvolti, mentre il personale sanitario ha prestato assistenza alle persone ferite e disposto il trasferimento in ospedale di tre di loro per le cure necessarie.

Messa in sicurezza anche un’auto alimentata a GPL

Tra le quattro automobili coinvolte nel tamponamento era presente una vettura alimentata a GPL, sulla quale i Vigili del Fuoco hanno concentrato particolare attenzione durante le verifiche di sicurezza.

L’intervento ha riguardato anche la prevenzione dei possibili rischi legati all’impianto di alimentazione. Le informazioni disponibili non segnalano fughe di gas o incendi.

Carreggiata Sud parzialmente riaperta alle 11.25

Per consentire alle squadre di lavorare in sicurezza, la carreggiata Sud dell’A2 è stata inizialmente chiusa al traffico.

Al termine delle operazioni di soccorso e delle prime attività di messa in sicurezza, alle ore 11.25 la circolazione è stata parzialmente ripristinata. La riapertura ha quindi consentito la ripresa del transito, senza coincidere con il completo ritorno alla normale viabilità.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica del tamponamento.

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