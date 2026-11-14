Cavese Crotone, Greco cerca la svolta e chiama i tifosi a sostenere la squadra. Video

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Cavese Crotone, Greco cerca la svolta tra fiducia, scelte obbligate e voglia di salvezza

Il tecnico rossoblù prepara una trasferta insidiosa e indica le priorità per ripartire: più lucidità sotto porta, equilibrio emotivo e sostegno dei tifosi

Il Crotone si avvicina alla trasferta contro la Cavese con la necessità di trasformare il gioco prodotto in punti. Nella conferenza stampa della vigilia, mister Greco ha affrontato i temi di una fase complicata: la difficoltà nel concretizzare le occasioni, le assenze in difesa, le possibili alternative tattiche e un percorso salvezza che richiede continuità.

Il tecnico difende l’impegno dei suoi giocatori, ma riconosce che per cambiare passo servono maggiore precisione e una gestione più lucida dei momenti decisivi. La fiducia nelle possibilità della squadra resta intatta, insieme alla consapevolezza che il miglioramento debba trovare conferma nei risultati.

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Cavese Crotone, le insidie della trasferta

Greco descrive la Cavese come una formazione giovane, dinamica e organizzata, con un’identità riconoscibile. Una squadra capace di mantenere intensità ed entusiasmo anche nelle fasi meno brillanti del proprio cammino e che, sul campo di casa, rappresenta un ostacolo da affrontare con attenzione.

Per il Crotone sarà quindi fondamentale unire qualità nella costruzione e concretezza nelle due aree. La settimana di lavoro è ripartita dalla delusione per la precedente partita, ma l’allenatore ha apprezzato la disponibilità del gruppo e la determinazione mostrata negli allenamenti.

L’obiettivo è dare seguito alle prestazioni attraverso una prova più completa, limitando quegli errori che finora hanno compromesso la possibilità di raccogliere punti.

Difesa da ridisegnare e valutazioni sugli infortunati

Le indicazioni definitive sulla formazione del Crotone dipendono anche dalle condizioni dei giocatori disponibili. L’assenza di Armini, fermato per due giornate, obbliga lo staff a rivedere gli equilibri del reparto arretrato.

Andreoni è vicino al recupero, ma Greco ha rimandato ogni valutazione conclusiva alla rifinitura. Nessun recupero, invece, per Spadoni, mentre per Musso prevale la prudenza: il tecnico non vuole forzare il rientro e rischiare ulteriori problemi.

Le scelte saranno dunque condizionate dalle disponibilità effettive, con la necessità di adattare uomini e soluzioni alle esigenze della partita.

Tante occasioni e pochi gol, il nodo della lucidità

Il passaggio centrale dell’analisi riguarda la distanza tra il volume di gioco e l’efficacia offensiva. Secondo Greco, la squadra riesce a costruire situazioni favorevoli, ma perde precisione quando deve completare l’azione.

Il tecnico non individua nella condizione atletica la causa principale delle difficoltà. A suo giudizio, il problema più rilevante è la serenità emotiva: la pressione del risultato porta alcuni giocatori a cercare una soluzione eccessivamente complicata o ad affrontare la conclusione con troppa frenesia.

È un aspetto che incide sia sulla finalizzazione sia sulla gestione degli episodi. Anche l’espulsione di Armini viene letta dall’allenatore come una perdita di lucidità, all’interno di un gruppo che vuole reagire ma deve imparare a governare meglio le proprie energie.

Le alternative tattiche per dare più peso all’attacco

La fiducia nell’identità della squadra non esclude interventi sul piano del gioco. Greco e il suo staff stanno valutando come aumentare la presenza in area e rendere più incisivo il lavoro offensivo.

Tra le soluzioni richiamate figura il 3-4-3, già utilizzato contro il Casarano. Un’altra possibilità riguarda l’impiego contemporaneo di due punte, accompagnate dagli inserimenti dei centrocampisti, per offrire più riferimenti sui cross e occupare meglio gli spazi davanti alla porta.

Si tratta di sviluppi da verificare anche in relazione ai recuperi degli attaccanti. L’intenzione è aggiungere alternative a una squadra che dispone di diversi giocatori portati al possesso, ma che deve migliorare nell’attacco dell’area.

Il lavoro settimanale comprende inoltre esercitazioni sulle conclusioni, anche dalla distanza, per allenare precisione e rapidità di esecuzione.

Fiducia e dialogo per uscire dal momento difficile

Per Greco, il recupero della fiducia passa anche dal rapporto quotidiano con i calciatori. Colloqui individuali, ascolto e un ambiente nel quale l’errore possa essere analizzato senza diventare un peso ulteriore sono parte del lavoro dello staff.

L’allenatore sottolinea che i giocatori reagiscono in modo diverso alle difficoltà. Comprenderne il carattere e lo stato d’animo diventa quindi importante quanto preparare una soluzione tattica.

Una vittoria potrebbe alleggerire la pressione, ma per raggiungerla serve continuare a costruire occasioni con convinzione, evitando che la paura di sbagliare condizioni ogni scelta.

Mercato Crotone, valutazioni aperte e attesa su Giron

Sul calciomercato del Crotone, Greco conferma il confronto costante con la direzione sportiva. La rosa può essere migliorata e lo staff ha individuato possibili interventi, da valutare sulla base delle necessità e delle opportunità concrete.

Resta aperta anche la situazione relativa a Giron. Il tecnico riconosce che si tratta di una possibilità, ma rinvia eventuali comunicazioni alla società. Dalla conferenza non emerge dunque alcuna ufficialità sul suo inserimento.

La corsa salvezza e l’appello ai tifosi

Greco considera Cavese Crotone una partita importante, senza presentarla come un verdetto definitivo sulla stagione. Un risultato positivo darebbe energia al gruppo anche in vista del successivo derby con il Cosenza e degli impegni casalinghi.

Nel ragionamento del tecnico pesano la penalizzazione di sei punti e le difficoltà affrontate nella costruzione estiva della squadra. Elementi che aiutano a comprendere il contesto, ma che devono accompagnarsi alla ricerca di risposte sul campo.

Da qui l’appello al sostegno dei tifosi. Greco racconta di avvertire vicinanza in città e chiede che questo legame aiuti il gruppo a ritrovare entusiasmo e sicurezza.

La strada indicata resta quella del lavoro, della concretezza e della continuità. Per il Crotone, la trasferta di Cava de’ Tirreni rappresenta un’altra occasione per dare forza alla propria corsa salvezza.

Video integrale - Mister Greco presenta #CaveseCrotone

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