Cosenza Casertana, Coppitelli cerca conferme e punti per dare forza alla risalita

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il tecnico ritrova la squadra allenata nella scorsa stagione e chiede ai rossoblù solidità e personalità dopo tre risultati utili consecutivi

Il Cosenza vuole proseguire il proprio percorso di crescita. Alla vigilia della sfida contro la Casertana, Federico Coppitelli indica le priorità dei rossoblù: dare continuità agli ultimi risultati, migliorare la concretezza sotto porta e affrontare un avversario ambizioso senza perdere fiducia nelle proprie qualità.

Per l’allenatore sarà anche una partita dal significato personale, contro la squadra guidata nella passata stagione. Un legame ancora recente, che porta con sé ricordi importanti, ma che lascia spazio alla necessità di concentrarsi sul presente e sui punti da conquistare.

Coppitelli ritrova la Casertana ma guarda al percorso del Cosenza

Il ritorno da avversario rappresenta un passaggio emotivamente particolare per Federico Coppitelli. L’esperienza vissuta nella stagione precedente conserva un valore che il tecnico riconosce, pur mantenendo al centro del discorso le esigenze del Cosenza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I tre risultati utili consecutivi hanno offerto segnali incoraggianti. La squadra sta trovando maggiore equilibrio e una fisionomia più riconoscibile, dopo una partenza condizionata dalla costruzione tardiva del gruppo.

L’obiettivo è trasformare questi progressi in una continuità capace di incidere sulla classifica. Per Coppitelli, il rendimento recente costituisce una base sulla quale lavorare, con la consapevolezza che il terreno perso all’inizio impone di cercare punti anche contro avversarie di alto livello.

Una Casertana esperta e con tante alternative

Nella valutazione dell’allenatore rossoblù, la Casertana dispone di un organico tra i più attrezzati del girone. Esperienza, profondità della rosa e presenza di calciatori abituati a campionati di vertice sono gli elementi che rendono impegnativo il confronto.

Coppitelli ritiene che il potenziale degli avversari non sia ancora emerso completamente. Il recente cambio in panchina aggiunge inoltre una variabile alla preparazione della gara, perché può modificare riferimenti tattici e occupazione degli spazi.

Tra le principali minacce viene indicato Manconi, considerato dal tecnico uno dei giocatori più incisivi di questa fase del campionato. L’attenzione difensiva dovrà quindi accompagnarsi alla capacità di gestire il pallone e costruire occasioni.

Magnaghi più vicino alla porta e soluzioni offensive da valutare

Uno dei temi centrali riguarda la fase offensiva del Cosenza. Coppitelli rivendica la qualità del gioco espresso dalla squadra, ma riconosce la necessità di migliorare nella finalizzazione.

In questo percorso si inserisce la scelta di avvicinare Magnaghi alla porta, valorizzandone la capacità di partecipare alle occasioni più pericolose. L’impiego accanto a Energe nella trasferta di Monopoli rispondeva anche agli spazi che il Cosenza pensava di poter attaccare.

Contro la Casertana potrebbero emergere esigenze differenti. Le decisioni offensive dipenderanno quindi dalle caratteristiche dell’avversario e dalla ricerca dell’assetto più efficace per creare pericoli.

Da Monopoli indicazioni positive e occasioni da sfruttare meglio

Il pareggio di Monopoli ha rafforzato la convinzione che la squadra stia crescendo. Coppitelli sottolinea soprattutto la capacità di unire umiltà e personalità, due qualità che considera indispensabili anche nel prossimo incontro.

Resta il rammarico per alcune opportunità non concretizzate. Nella lettura del tecnico, sia a Monopoli sia nella gara contro il Savoia il Cosenza avrebbe potuto raccogliere di più.

Il passaggio decisivo sarà rendere più produttivo il lavoro svolto durante le partite. Una maggiore efficacia negli ultimi metri potrebbe migliorare la classifica e alleggerire la pressione su un gruppo giovane.

Clemente indisponibile e condizioni del gruppo da verificare

Sul fronte delle disponibilità, Clemente è in miglioramento ma resta indisponibile. Durante la settimana alcuni calciatori hanno accusato problemi fisici, da valutare prima delle scelte definitive.

Coppitelli pone una condizione precisa: chi scenderà in campo dovrà essere pienamente pronto a sostenere l’impegno.

Per ottenere un risultato positivo serviranno solidità difensiva, intensità e personalità con il pallone. Il tecnico si affida alla disponibilità al lavoro mostrata dal gruppo e alla voglia di crescere: qualità che ora il Cosenza deve tradurre in punti.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra