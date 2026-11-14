Napoli, arrestato 21enne per spaccio a Santa Maria della Fede

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Un intervento mirato durante il controllo del territorio ha portato all'arresto di un giovane di 21 anni a Napoli. Gli agenti dei commissariati Vicaria Mercato e Vasto Arenaccia, impegnati nelle attività di pattugliamento, hanno notato un comportamento sospetto in piazza Santa Maria della Fede.

L'attività di spaccio sotto gli occhi degli agenti

Secondo la ricostruzione della Questura, il 21enne si apprestava a cedere dosi di sostanza stupefacente in cambio di denaro a diversi acquirenti che gli si avvicinavano con insistenza. L'atteggiamento furtivo e la rapidità degli scambi hanno insospettito gli operatori, che hanno deciso di intervenire per interrompere l'attività illecita.

La fuga e la colluttazione

Accortosi della presenza delle forze dell'ordine, il giovane ha tentato di guadagnare la fuga, scatenando una colluttazione con gli agenti che cercavano di fermarlo. Nonostante la resistenza opposta, la polizia è riuscita a bloccare il 21enne in breve tempo, riportando la situazione sotto controllo.

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Il sequestro e le accuse

Durante la perquisizione, sul giovane sono stati rinvenuti 8 involucri di hashish e la somma di 425 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Per il 21enne è scattato l'arresto con le accuse di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il giovane resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.