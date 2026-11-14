Emma Aicher trionfa nello slalom di Levi, prima vittoria in Coppa del Mondo

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La Coppa del Mondo di sci alpino ha vissuto una giornata storica a Levi, in Finlandia, dove la tedesca Emma Aicher ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in uno slalom speciale. Con il tempo di 1.52.62, la ventitreenne ha preceduto l'albanese Lara Colturi e l'austriaca Katharina Truppe, salita sul terzo gradino del podio.

Una vittoria attesa

Per Emma Aicher si tratta di un successo che corona una crescita costante. Dopo il secondo posto nella classifica generale della scorsa stagione, la tedesca ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli anche nelle discipline tecniche. La sua ambizione di conquistare la coppa del mondo generale è ora ancora più concreta, soprattutto considerando che dopo questa gara condivide la vetta della classifica con Lara Colturi, entrambe a quota 160 punti.

Colturi, un talento in ascesa

Lara Colturi, che compirà vent'anni domani, si conferma una delle giovani più promettenti del panorama internazionale. Dopo il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, la sciatrice albanese ha dimostrato una notevole versatilità, confermandosi ai vertici anche tra i pali stretti. La sua stagione è iniziata nel migliore dei modi e le premesse per un futuro brillante sono tutte lì.

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Le azzurre in gara

Per l'Italia, la migliore è stata Beatrice Sola, diciannovesima con il tempo di 1.55.48. Un risultato che assume un sapore particolare se si considera che la trentina, ventitreenne, ha ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera partendo con il pettorale numero 50. Alle sue spalle, Lara della Mea si è classificata ventesima in 1.55.51, mentre Martina Peterlini è ventiquattresima in 1.56.13. La squadra italiana, priva di Tommaso Sala per un infortunio rimediato in allenamento, punta ora su Alex Vinatzer per lo slalom maschile in programma domani.

Prossimi appuntamenti

Domani a Levi si disputerà lo slalom speciale maschile, con l'Italia che cercherà riscatto dopo le assenze. Alex Vinatzer, altoatesino, sarà il leader della squadra e proverà a regalare una gioia agli appassionati italiani. La Coppa del Mondo continua, e con essa le emozioni dello sci alpino.

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