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Napoli, arresti a piazza Garibaldi: tentata rapina e spaccio sotto controllo

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Nel cuore di Napoli, precisamente in piazza Garibaldi e nella Stazione Centrale, si è intensificata l'attività di controllo da parte della Polizia di Stato. Due giovani sono stati arrestati negli scorsi giorni grazie all'operato degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania.

Un arresto per tentata rapina aggravata

Il primo episodio ha visto protagonista un 26enne. L'uomo, privo di biglietto, è stato fermato all'interno della stazione. Dopo aver spintonato una guardia giurata, ha cercato di impadronirsi della pistola di ordinanza della guardia. L'intervento tempestivo degli agenti, coadiuvati dai militari dell'Esercito Italiano, ha permesso di bloccare il malintenzionato dopo una colluttazione. Il giovane dovrà rispondere di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Spaccio di droga in piazza

Il secondo arresto riguarda un 20enne. Durante un servizio di pattugliamento in piazza Garibaldi, gli agenti hanno notato il giovane cedere qualcosa in cambio di denaro a un altro soggetto, che si è allontanato rapidamente. Insospettiti, i poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 4 dosi di marijuana e di 2.780 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione rientra nel piano “Stazioni Sicure”, volto a garantire la sicurezza nelle aree ferroviarie più sensibili, come la stazione di Napoli Centrale e le zone limitrofe.

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