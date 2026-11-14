Incidente mortale sulla SS 107 a San Fili, quattro persone perdono la vita

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Una quinta persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka nella galleria Fiego. La strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e gli accertamenti.

Lo scontro nella galleria Fiego

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 14 novembre, lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. L’impatto è avvenuto all’interno della galleria Fiego e ha coinvolto una Jaguar e una Opel Mokka, sulle quali viaggiavano cinque persone.

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Il bilancio è di quattro vittime: tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka. Una quinta persona, che si trovava sulla Jaguar, è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

I soccorsi e gli interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende. Presenti anche il personale del 118, con l’elisoccorso, i Carabinieri e gli operatori Anas.

I soccorritori hanno prestato assistenza al ferito, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e gestito la viabilità. Il personale Anas è intervenuto per contribuire al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

SS 107 chiusa in entrambe le direzioni

Il tratto della SS 107 a San Fili è chiuso al traffico nei due sensi di marcia. La chiusura è necessaria per consentire le operazioni delle autorità e la rimozione dei veicoli e delle salme, dopo le autorizzazioni previste.

Restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di ricostruire come sia avvenuto l’impatto.

Nota redazionale: non ho trovato conferme indipendenti online del bilancio riferito al 14 novembre; prima della pubblicazione è opportuno verificarlo con gli aggiornamenti ufficiali.