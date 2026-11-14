Cerca

Cronaca Calabria Cosenza

Incidente mortale sulla SS 107 a San Fili, quattro persone perdono la vita

Redazione
Condividi:
Incidente mortale sulla SS 107 a San Fili, quattro persone perdono la vita
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Una quinta persona è rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka nella galleria Fiego. La strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e gli accertamenti.

Lo scontro nella galleria Fiego

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 14 novembre, lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. L’impatto è avvenuto all’interno della galleria Fiego e ha coinvolto una Jaguar e una Opel Mokka, sulle quali viaggiavano cinque persone.

Il bilancio è di quattro vittime: tre occupanti della Jaguar e il conducente della Opel Mokka. Una quinta persona, che si trovava sulla Jaguar, è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

I soccorsi e gli interventi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, con il supporto del distaccamento di Rende. Presenti anche il personale del 118, con l’elisoccorso, i Carabinieri e gli operatori Anas.

I soccorritori hanno prestato assistenza al ferito, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e gestito la viabilità. Il personale Anas è intervenuto per contribuire al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

SS 107 chiusa in entrambe le direzioni

Il tratto della SS 107 a San Fili è chiuso al traffico nei due sensi di marcia. La chiusura è necessaria per consentire le operazioni delle autorità e la rimozione dei veicoli e delle salme, dopo le autorizzazioni previste.

Restano da chiarire le cause e la dinamica dello scontro. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di ricostruire come sia avvenuto l’impatto.

Nota redazionale: non ho trovato conferme indipendenti online del bilancio riferito al 14 novembre; prima della pubblicazione è opportuno verificarlo con gli aggiornamenti ufficiali.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
incidente-stradale-san-fili galleria-fiego-ss107 scontro-jaguar-opel-mokka quattro-vittime ss107-chiusa-cosenza

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 19. Oggi sono analizzate 9 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza