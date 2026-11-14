Accoltellato alla schiena a San Cesareo: arrestato 25enne per tentato omicidio

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Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato alla schiena in via delle Palme a San Cesareo, in provincia di Roma. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, quando i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina, con il supporto dei militari della stazione di Zagarolo, sono intervenuti su segnalazione al 112.

La dinamica dell'aggressione

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 33enne, residente nella zona, con profonde ferite da arma da taglio nella regione dorsale sinistra. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove attualmente è ricoverato con una prognosi di 40 giorni. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini e l'arresto

Le dichiarazioni rese dalla vittima prima del trasporto in ospedale hanno permesso agli investigatori di orientare le indagini e di individuare il luogo in cui si è consumata l'aggressione: un'abitazione in via Casilina. All'interno dell'appartamento, dove sono state rinvenute evidenti tracce ematiche, sono state bloccate due persone, tra cui il presunto aggressore, un 25enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio.

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Sequestri e accertamenti

I carabinieri hanno sequestrato l'arma utilizzata, un coltello a serramanico, e l'immobile per i successivi accertamenti di rito. Le indagini sono ora finalizzate a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a chiarire il movente dell'aggressione.

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