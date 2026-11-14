Gattuso elogia i tifosi della Lazio e sogna lo stadio pieno

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato dichiarazioni significative dopo la vittoria in amichevole contro il Mgarr. Il tecnico calabrese ha toccato diversi temi, dal rapporto con i tifosi alla situazione infortunati, passando per elogi a Frattesi.
L'amore per la Lazio e il sogno dello stadio pieno
«Io non riesco a recitare, sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva». Con queste parole Gattuso ha ribadito il suo legame con l'ambiente biancoceleste, sottolineando però la necessità di onorare la maglia: «Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire».
Le condizioni degli infortunati
Passando ai giocatori out, Gattuso ha fatto il punto: «Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi lunedì faranno le risonanze, bisogna aspettare per vedere l'entità del danno», mentre per «Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po' di giorni». Dunque, nessuna fretta di recuperarli, ma massima attenzione agli esami strumentali in programma.
L'elogio a Frattesi
Infine, un pensiero proprio su Frattesi: «Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori incursori del mondo. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, e non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene», ha concluso il tecnico.
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