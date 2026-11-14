Gattuso elogia i tifosi della Lazio e sogna lo stadio pieno

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Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato dichiarazioni significative dopo la vittoria in amichevole contro il Mgarr. Il tecnico calabrese ha toccato diversi temi, dal rapporto con i tifosi alla situazione infortunati, passando per elogi a Frattesi.

L'amore per la Lazio e il sogno dello stadio pieno

«Io non riesco a recitare, sapevo che ci avrei messo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia di questo club è incredibile, il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e festeggiare sotto la curva». Con queste parole Gattuso ha ribadito il suo legame con l'ambiente biancoceleste, sottolineando però la necessità di onorare la maglia: «Noi dobbiamo onorare la maglia, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno sugli spalti in tutte le partite. Ma io ci spero perché la speranza è l'ultima a morire».

Le condizioni degli infortunati

Passando ai giocatori out, Gattuso ha fatto il punto: «Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi lunedì faranno le risonanze, bisogna aspettare per vedere l'entità del danno», mentre per «Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po' di giorni». Dunque, nessuna fretta di recuperarli, ma massima attenzione agli esami strumentali in programma.

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L'elogio a Frattesi

Infine, un pensiero proprio su Frattesi: «Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori incursori del mondo. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, e non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene», ha concluso il tecnico.

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