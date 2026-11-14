Castelfidardo, pitone reale spunta dal water chiamano il 112

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Una fotografia scattata in casa suggerisce che possa trattarsi di un pitone reale. Restano da chiarire la provenienza del rettile e il percorso seguito per raggiungere il bagno

Un serpente è comparso dal water di un’abitazione di Castelfidardo, in provincia di Ancona, per poi finire sul pavimento del bagno. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di giovedì 12 novembre, in via Turati, e ha fatto scattare una chiamata al 112.

Nell’appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, ma durante i controlli l’animale non è stato trovato. Una fotografia scattata con il cellulare prima della sua scomparsa ha consentito di formulare una prima ipotesi sulla specie.

I controlli dei vigili del fuoco nell’abitazione

Dopo l’avvistamento, la porta del bagno è stata chiusa e la finestra aperta. All’arrivo dei soccorritori, tuttavia, del rettile non c’era più traccia.

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La squadra ha ispezionato prima il bagno e successivamente gli altri ambienti della casa, senza riuscire a individuare il serpente. Non è stato quindi possibile procedere al recupero né accertare direttamente le sue caratteristiche.

La fotografia e l’ipotesi del pitone reale

L’immagine disponibile suggerisce che possa trattarsi di un piccolo pitone reale, ma l’identificazione resta preliminare.

Il pitone reale, conosciuto anche con il nome scientifico Python regius, è un serpente non velenoso appartenente al gruppo dei costrittori. È inoltre una specie diffusa nell’allevamento privato: questo elemento rende plausibile l’ipotesi di una fuga dalla cattività, senza però dimostrare che sia quanto accaduto a Castelfidardo.

Provenienza e accesso al bagno ancora da chiarire

Il principale interrogativo riguarda come il serpente abbia raggiunto il water. Il racconto della sua comparsa dalla tazza non permette, da solo, di ricostruire il percorso precedente o di stabilire che abbia risalito le condutture.

Resta sconosciuta anche la provenienza dell’esemplare. L’eventualità che fosse detenuto privatamente è una delle ipotesi, ma non risultano elementi certi che consentano di collegarlo a un proprietario. Anche il punto attraverso il quale si sarebbe allontanato dal bagno rimane da accertare.

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