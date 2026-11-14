Lisa Vittozzi brilla nella sprint di Geilo e chiude al secondo posto

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La stagione del biathlon si apre con un risultato incoraggiante per i colori azzurri. Lisa Vittozzi ha conquistato un brillante secondo posto nella sprint femminile che ha inaugurato il Sesongstart di Geilo, in Norvegia. La campionessa olimpica di Sappada ha completato la prova con un poligono pulito, senza errori al tiro, fermando il cronometro a 9 secondi e 6 centesimi dalla padrona di casa Guro Ytterhus, vincitrice in 21 minuti e 27 secondi netti. Sul terzo gradino del podio la polacca Kamila Zuk, a completare una gara di alto livello tecnico.

Prestazione solida e zero errori al poligono

La prova di Vittozzi conferma la crescita della fondista azzurra, capace di mantenere alta la concentrazione soprattutto nella fase di tiro, storicamente decisiva nelle competizioni di biathlon. Chiudere con il 100% di precisione su un tracciato impegnativo come quello norvegese rappresenta un segnale importante in vista degli appuntamenti internazionali della stagione. Il distacco contenuto dalla vincitrice lascia intendere che la forma è già vicina ai livelli migliori.

La gara maschile dominata dai padroni di casa

Nella prova maschile il team norvegese ha dettato legge, piazzando tre atleti nelle prime tre posizioni. Vetle Sjastad Christensen si è imposto con il tempo di 23 minuti e 32 secondi e 8 decimi, precedendo i connazionali Sturla Holm Laegreid e Johan-Olav Botn. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Lukas Hofer, nono al traguardo. A seguire Tommaso Giacomel undicesimo, Nicola Romanin quattordicesimo a 51 secondi e 5 centesimi, ed Elia Zeni trentunesimo con un errore al tiro e un ritardo di 1 minuto e 34 secondi e 5 centesimi.

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Il programma di domani e le prospettive azzurre

La due giorni norvegese si chiuderà con le mass start, prova che potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni al movimento italiano. Il secondo posto di Vittozzi nella sprint rappresenta un biglietto da visita importante per affrontare con fiducia il resto del calendario, in un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti per il biathlon internazionale. La squadra azzurra, tra conferme e giovani in crescita, sembra avere le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista anche nelle prossime tappe.

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