Sinner a Torino racconta la sua scelta: dal calcio e sci al tennis

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Jannik Sinner ha fatto tappa a Torino per un evento speciale allo store Nike di via Roma, nel cuore della città. Davanti ai tifosi, il tennista altoatesino ha ripercorso le tappe della sua carriera con una confessione sincera: «Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli».

La scelta a 13 anni: dal calcio e sci al tennis

Accanto a lui c'era una leggenda del calcio come Paolo Maldini. Sinner ha raccontato la sua gioventù: «Giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici». Poi la svolta: «A 13 anni ho fatto la scelta del tennis: la vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più». Un messaggio chiaro ai giovani: «Il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento».

L'incontro con i fan e il messaggio ai giovani

L'evento torinese è stato anche l'occasione per Sinner di incontrare i tifosi e condividere la sua filosofia di vita e sport. Il campione ha sottolineato l'importanza di seguire le proprie passioni e di divertirsi in ciò che si fa, senza farsi ossessionare dai risultati. Un insegnamento che vale non solo nel tennis ma in ogni ambito.

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Torino e il legame con il tennis

La città della Mole conferma la sua vocazione sportiva e il suo legame con il tennis, ospitando eventi e incontri con i protagonisti del circuito. La presenza di Sinner ha richiamato numerosi appassionati, confermando la sua popolarità crescente anche nel capoluogo piemontese.