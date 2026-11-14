Sinner a Torino tra tifo e consigli ai giovani: lo sport è dare tutto per gli altri
Jannik Sinner torna a parlare di sé e lo fa in una veste diversa, quella di modello per le nuove generazioni. Durante un evento organizzato allo store Nike di via Roma a Torino, il numero uno del tennis italiano ha incontrato i ragazzi del circolo torinese 'Le Pleiadi' insieme all'ex calciatore Paolo Maldini. Un confronto informale, all'insegna dello sport e dei valori autentici.
Torino, il campo del cuore
Per Sinner la capitale sabauda ha un significato speciale: «Qua a Torino mi sono sempre trovato bene, è mio campo indoor e in cemento preferito», ha spiegato. Un legame che affonda le radici nella sua gioventù tennistica e che continua a rinnovarsi. «Quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un intero Paese».
Parole che risuonano come un messaggio di responsabilità e appartenenza. Il tennista altoatesino, infatti, non nasconde il peso e l'onore di rappresentare l'Italia: «Non gioco solo per me stesso» è la frase che meglio riassume il suo approccio. Un atteggiamento che piace ai tifosi e che lo rende un esempio positivo per chi si avvicina al tennis.
Social? Meglio un caffè
Durante l'incontro con i giovani delle Pleiadi, Sinner ha affrontato anche il tema dei social network: «I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative» ha ammesso. Tuttavia il suo consiglio è chiaro: «Consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè, per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione».
Un pensiero che rivela la sua preferenza per le relazioni autentiche, quelle fatte di sguardi e di presenze fisiche, piuttosto che di like e notifiche. In un'epoca dominata dalla virtualità, la voce di Sinner suona come un richiamo alla semplicità e alla concretezza.
Il futuro è adesso
L'incontro torinese non è stato solo un evento mediatico, ma un momento di scambio generazionale. Con Paolo Maldini al suo fianco, Sinner ha trasmesso ai ragazzi l'importanza di dare sempre tutto, dentro e fuori dal campo. E mentre il tennis italiano sogna nuovi trionfi, il campione azzurro continua a coltivare la sua filosofia: essere un punto di riferimento, senza mai dimenticare da dove viene.
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