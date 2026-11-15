Controlli straordinari a Crotone e I.C.R.: denunciato un motociclista e sanzioni per un esercizio commerciale

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Nel cuore della provincia di Crotone, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio che ha coinvolto sia il capoluogo che il centro di Isola di Capo Rizzuto. L'iniziativa, voluta dal Questore Renato Panvino, ha mobilitato diverse specialità della polizia, tra cui l'Anticrimine, l'Ufficio Immigrazione, la Digos, la Polizia Amministrativa, la Stradale, la Ferroviaria e il Reparto Prevenzione Crimine. L'obiettivo era duplice: prevenire e reprimere i reati e monitorare soggetti sottoposti a misure restrittive, come i detenuti agli arresti domiciliari e i sorvegliati speciali.

Identificazioni e controlli su strada

Complessivamente sono state identificate 497 persone, di cui 126 con precedenti penali, e controllati 210 veicoli. Sono stati effettuati 15 controlli domiciliari a persone sottoposte a limitazioni della libertà personale e allestiti 19 posti di controllo. Le sanzioni amministrative elevate sono state 3, mentre 7 sono state le contravvenzioni al Codice della Strada. Durante i controlli, un giovane motociclista non si è fermato all'alt intimato dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine: ne è scaturito un inseguimento lungo la strada provinciale, terminato con una collisione con l'auto di servizio. Il conducente è stato denunciato e il mezzo sequestrato.

Focus su immigrazione e sicurezza ferroviaria

L'Ufficio Immigrazione e la Digos hanno identificato 28 cittadini extracomunitari, tutti in regola con il permesso di soggiorno, verificando anche le dichiarazioni di ospitalità. La Polizia Ferroviaria ha concentrato l'attenzione sulle aree della stazione e sulle principali vie cittadine, identificando 62 persone (11 con precedenti) e controllando 32 veicoli. Il Reparto Prevenzione Crimine ha svolto posti di controllo aggiuntivi, identificando 102 persone (36 con precedenti) e controllando 55 veicoli, con 3 sanzioni al codice della strada, una sospensione di carta di circolazione e un sequestro amministrativo.

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Irregolarità in un esercizio commerciale

La Polizia Amministrativa ha ispezionato un negozio di oggetti preziosi a Crotone, rilevando diverse violazioni. Il titolare era privo della licenza del Questore per il commercio di preziosi (sanzione da 258 a 1.549 euro) e della SCIA per la vendita di prodotti non alimentari (sanzione di 5.164 euro). Inoltre, non teneva il registro delle operazioni sugli oggetti preziosi (sanzione di 308 euro). Per queste irregolarità, il Questore adotterà la cessazione dell'attività, mentre al Sindaco sarà segnalata la violazione della SCIA. La licenza precedente, rilasciata per la vecchia sede, è stata ritirata.

Attività delle Volanti nel capoluogo

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio a Crotone hanno identificato 288 persone (64 con precedenti) e controllato 119 veicoli, elevando 2 sanzioni al Codice della Strada. L'operazione nel suo complesso dimostra l'impegno delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e legalità nella provincia.

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