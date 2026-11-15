Meteo Italia, nuove perturbazioni in arrivo e allerta gialla in dodici regioni. Meteo Radar di InfoOggi

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Piogge e temporali aprono una settimana instabile con venti in rinforzo e neve in montagna mentre per il prossimo fine settimana si intravede un possibile miglioramento

L’Italia affronta una nuova fase di maltempo, con perturbazioni atlantiche destinate a interessare più volte la Penisola. Domenica 15 novembre le precipitazioni coinvolgono soprattutto il Centro e i settori tirrenici meridionali, mentre tra lunedì 16 e martedì 17 novembre sono previsti ulteriori passaggi piovosi.

Il quadro resta variabile anche nei giorni successivi. Un ritorno a condizioni più stabili potrebbe delinearsi verso il fine settimana del 21 e 22 novembre, ma questa tendenza richiede ancora conferme.

Meteo domenica 15 novembre piogge soprattutto al Centro Sud

La giornata di domenica 15 novembre è caratterizzata dal transito di una perturbazione, con rovesci e possibili temporali soprattutto sui settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Verifica sul il Meteo Radar di InfoOggi l'evoluzione del meteo in tempo reale

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Precipitazioni più sparse interessano il resto del Centro Sud peninsulare, la Sardegna e la Sicilia occidentale. Al Nord sono possibili fenomeni su Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, con neve sui rilievi interessati dalle precipitazioni.

La ventilazione risulta localmente sostenuta, con mari molto mossi su alcuni bacini occidentali. Dipartimento della Protezione Civile

Allerta meteo gialla in dodici regioni

Per domenica 15 novembre 2026 è indicata un’allerta gialla su parte di dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. I territori coinvolti e i rischi previsti cambiano da una zona all’altra: l’allerta non riguarda necessariamente l’intera superficie regionale. protezionecivile.gov.it

Calabria attenzione ai versanti tirrenici e allo Ionio settentrionale

In Calabria, il bollettino segnala allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico sulle zone denominate Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro settentrionale, Versante Tirrenico Centro meridionale e Versante Jonico Settentrionale. mappe.protezionecivile.gov.it

La distinzione tra i rischi aiuta a comprendere il significato dell’avviso: quello idraulico riguarda soprattutto i corsi d’acqua principali, mentre quello idrogeologico comprende fenomeni come frane, ruscellamenti e problemi lungo il reticolo idrografico minore. Le condizioni possono variare anche tra località vicine.

Lunedì 16 novembre instabilità in spostamento verso il Sud

Le previsioni per lunedì 16 novembre delineano una giornata ancora instabile. Al mattino le piogge potranno interessare il Nordest e le regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente più intensi sull’alta Toscana.

Il Nordovest dovrebbe beneficiare di condizioni più asciutte e maggiori schiarite, pur con qualche residua incertezza sui settori alpini occidentali. Con il passare delle ore è atteso un miglioramento anche su buona parte del Settentrione.

Al Centro, dopo una prima fase più perturbata, le precipitazioni tenderanno a diventare meno diffuse, con instabilità residua soprattutto tra Lazio e Molise. Sulla Sardegna saranno possibili rovesci occasionali.

Al Sud le piogge coinvolgeranno principalmente Campania e Basilicata tirrenica, con possibili fenomeni sui rilievi calabresi. La Sicilia dovrebbe conservare maggiori spazi soleggiati. I venti meridionali, in particolare il Libeccio, potranno risultare sostenuti.

Temperature con differenze marcate tra Nord e Sud

Per lunedì sono indicate massime intorno agli 11 gradi a Milano e Torino, circa 16 gradi a Firenze e 19 gradi a Roma e Napoli. Valori più miti sono attesi a Bari, intorno ai 20 gradi, e a Palermo, dove si potranno raggiungere i 23 gradi.

Si tratta di valori indicativi: piogge, copertura nuvolosa e ventilazione potranno influenzare le temperature effettivamente registrate.

Martedì 17 novembre nuovo fronte atlantico

Un secondo impulso perturbato è atteso per martedì 17 novembre, con un nuovo peggioramento inizialmente al Nord e successivamente sulle regioni tirreniche del Centro Sud.

Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, mentre lungo il versante adriatico centro meridionale il tempo dovrebbe risultare più discontinuo, con alternanza di schiarite e piovaschi.

È previsto anche un rinforzo dei venti, soprattutto sui bacini occidentali. Il Libeccio potrebbe soffiare con maggiore intensità sul Mar Ligure, accompagnato da un aumento del moto ondoso.

Neve sui rilievi durante il peggioramento

Il passaggio del fronte potrà riportare nevicate sulle Alpi e sulle Prealpi, indicativamente oltre i 1800 e 2000 metri. Sull’Appennino centrale la neve dovrebbe rimanere confinata alle quote più elevate.

Quota neve e accumuli dipenderanno dall’intensità delle precipitazioni e dall’ingresso dell’aria più fredda: sono quindi dettagli da aggiornare con l’avvicinarsi dell’evento.

Piogge possibili fino a giovedì poi uno spiraglio più stabile

La fase instabile potrebbe proseguire fino a giovedì 19 novembre, con precipitazioni ancora possibili soprattutto al Centro Sud. Non si tratterà necessariamente di pioggia continua: i passaggi perturbati potranno alternarsi a pause asciutte e schiarite.

Tra venerdì 20 e il fine settimana del 21 e 22 novembre si intravede un possibile rinforzo dell’alta pressione, che favorirebbe una graduale attenuazione dei fenomeni e dei venti.

La distanza temporale impone però prudenza: il miglioramento resta una tendenza, mentre distribuzione delle piogge e tempi di esaurimento dovranno essere confermati.

Il ritorno del sole può favorire nebbie e notti più fredde

Un eventuale consolidamento dell’anticiclone potrebbe portare giornate più tranquille, ma anche foschie e banchi di nebbia sulle pianure settentrionali e nelle conche interne del Centro.

Con cieli sereni e vento debole, il terreno disperde più rapidamente il calore durante la notte. Le temperature minime potrebbero quindi diminuire anche in presenza di un miglioramento del tempo, mentre al Sud e sulle isole il contesto dovrebbe mantenersi più mite.

Per organizzare spostamenti e attività all’aperto, continua a seguire il Meteo Radar di InfoOggi e controlla l’evoluzione delle precipitazioni nella tua zona.

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