L'Italia femminile supera l'Austria 71-49 nelle qualificazioni europee
L'Italia femminile di basket continua il suo percorso netto nelle qualificazioni agli Europei. Dopo il successo all'esordio, le ragazze di Andrea Capobianco hanno superato anche l'Austria con il punteggio di 71-49 a Vienna, conquistando la seconda vittoria in due partite.
Un approccio vincente
Il ct aveva chiesto alle sue giocatrici di impedire alla squadra di casa di trovare ritmo offensivo e le azzurre hanno eseguito alla perfezione il piano partita. La difesa attenta e una buona precisione al tiro hanno permesso all'Italia di chiudere il primo quarto avanti 16-11, per poi allungare fino al 38-26 all'intervallo lungo. Nel terzo periodo il vantaggio è cresciuto ulteriormente (54-31), mentre l'ultimo quarto, il più equilibrato, non ha modificato l'esito del match.
Le protagoniste
Le migliori realizzatrici sono state Cubaj e Andrè con 12 punti ciascuna, seguite da Keys (11) e Pan (10). Al termine dell'incontro, Capobianco ha espresso grande soddisfazione per l'approccio mostrato dalla squadra, sottolineando la necessità di mantenere questa intensità per tutta la durata delle partite, a partire dalla prossima sfida contro la Lettonia in programma martedì a Riga. Il bilancio resta decisamente positivo, con la squadra che ha lottato su ogni pallone e una panchina sempre pronta a sostenere le compagne.
Prossimo impegno
Con questa vittoria, l'Italia si prepara ad affrontare la trasferta di Riga con rinnovata fiducia, consapevole che il cammino verso gli Europei è ancora lungo ma che le basi gettate sono solide.
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