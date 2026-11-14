Nations League, Mancini prepara la sfida al Belgio: 'Vogliamo chiudere primi il girone'

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Alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa con il consueto tono pacato ma determinato. Il ct azzurro ha sottolineato innanzitutto il valore del traguardo raggiunto: «È bello essere qui a giocarci la qualificazione ai quarti», ha dichiarato, evidenziando come la squadra abbia meritato questa opportunità grazie al percorso svolto finora.

Un avversario ostico ma non imbattibile

Mancini non si è nascosto di fronte alla difficoltà della sfida contro i Diavoli Rossi. «La partita sarà complicata, il Belgio non è così lontano dalla Francia: al Mondiale è uscito all'ultimo minuto», ha spiegato il tecnico, riferendosi all'eliminazione dei belgi nella rassegna iridata. Un avvertimento chiaro: la Nazionale dovrà affrontare un avversario di primissimo livello, capace di mettere in difficoltà chiunque, come dimostrato dal cammino internazionale degli ultimi anni.

Obiettivo primo posto

Nonostante la consapevolezza delle insidie, l'allenatore marchigiano ha messo in chiaro le ambizioni dell'Italia: «Non sarà facile, ma possiamo anche chiudere il girone al primo posto». Un traguardo che darebbe ulteriore prestigio al percorso degli azzurri nella competizione europea e che testimonierebbe la crescita del gruppo guidato dall'ex ct del Manchester City.

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Formazione, idee chiare

Sul fronte delle scelte di formazione, Mancini ha preferito mantenere la riservatezza: «Ho le idee chiare, dipende dalle condizioni dei ragazzi». Una frase che lascia intendere come il tecnico valuterà fino all'ultimo le condizioni fisiche dei suoi uomini, soprattutto in un periodo di calendario intenso per i giocatori impegnati con i club.

Il valore della sfida

La partita contro il Belgio rappresenta un banco di prova importante per l'Italia di Mancini, che dopo il trionfo a Euro 2020 e le successive qualificazioni ha costruito un gruppo solido e competitivo. La Nations League offre un'occasione preziosa per misurare i progressi della squadra contro una delle nazionali più forti del panorama europeo, in un match che potrebbe valere la qualificazione ai quarti di finale.

I tifosi azzurri si preparano a sostenere la squadra in quella che si annuncia come una serata di grande calcio, con la speranza di vedere l'Italia protagonista e capace di imporre il proprio gioco contro un avversario di assoluto rispetto.

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