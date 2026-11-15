Arrestato a Latina per detenzione di droga: sequestrati cocaina eroina e hashish

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Un uomo di circa cinquant'anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Latina con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile, rientra nelle attività di contrasto allo spaccio sul territorio.

Il via vai sospetto e la perquisizione

Nei giorni precedenti all'arresto, gli agenti avevano notato un continuo via vai di persone presso l'abitazione dell'uomo: visite brevi e frequenti che hanno insospettito gli investigatori. È così scattata una perquisizione domiciliare, eseguita con l'ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato di Nettuno.

Il sequestro: cocaina eroina e hashish

Durante l'ispezione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 144 grammi di cocaina, quasi 6 grammi di hashish e oltre un grammo di eroina. La maggior parte della cocaina e l'eroina erano nascoste in un marsupio accanto al letto, mentre una dose di cocaina è stata trovata nel portafoglio dell'uomo e l'hashish in un cassetto della camera da letto.

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Strumenti per lo spaccio

Oltre agli stupefacenti, i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcune annotazioni con nomi, somme e quantitativi, ritenute dagli investigatori riconducibili all'attività di spaccio.

Arresto e custodia cautelare

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina, condotto presso la casa circondariale della città. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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