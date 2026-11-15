Scherma, trionfo azzurro a Plovdiv: tripletta nel fioretto femminile e argento Marini
La Coppa del Mondo di fioretto ha regalato grandi soddisfazioni all'Italia nella tappa di Plovdiv, in Bulgaria. Le azzurre Anna Cristino, Aurora Grandis e Martina Favaretto hanno realizzato una straordinaria tripletta, occupando l'intero podio nella prova femminile. Un risultato che conferma la forza della scuola italiana di scherma e la crescita delle giovani atlete.
Tripletta azzurra nel fioretto femminile
La gara di Plovdiv ha visto le tre italiane dominare la scena, superando avversarie di alto livello e conquistando le prime tre posizioni. Anna Cristino, Aurora Grandis e Martina Favaretto hanno dimostrato tecnica, determinazione e spirito di squadra, regalando all'Italia un podio tutto azzurro che mancava da tempo. Questo risultato evidenzia l'ottimo lavoro svolto dai tecnici federali e la competitività del movimento femminile italiano.
Marini sfiora l'oro, ma è argento
Nella prova maschile, Tommaso Marini si è fermato a un passo dal gradino più alto del podio, battuto all'ultima stoccata dal russo Kirill Borodachev. Nonostante la sconfitta, l'argento rappresenta un risultato di prestigio per il giovane fiorettista, che continua a crescere e a collezionare piazzamenti importanti in ambito internazionale. La finale è stata combattuta fino all'ultimo assalto, con Marini che ha lottato con tenacia contro un avversario esperto.
Domani le prove a squadre
L'appuntamento con la Coppa del Mondo di fioretto a Plovdiv prosegue domani con le prove a squadre, dove l'Italia punta ancora in alto. Dopo i successi individuali, gli azzurri cercheranno di confermarsi anche nel contesto corale, con l'obiettivo di portare a casa ulteriori medaglie e punti preziosi per la classifica generale.
Bronzo nella spada maschile a Berna
Intanto, si è chiusa con un bronzo la tappa di Coppa del Mondo di spada a Berna. La formazione maschile composta da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli ha conquistato il terzo posto, superando nella finale per il podio il team di Hong Kong con il punteggio di 45-33. Un altro risultato positivo per la scherma italiana, che si dimostra competitiva in tutte le armi e in tutte le categorie.
Il fine settimana ha dunque regalato emozioni e conferme per il movimento schermistico azzurro, con atleti pronti a dare battaglia anche nelle prossime competizioni internazionali.
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