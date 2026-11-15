Tivoli, blitz antidroga nel centro storico: arrestata una donna e eseguito ordine di carcerazione
Nel cuore del centro storico di Tivoli, ieri sera, la Squadra Anticrimine del locale Commissariato di Polizia ha messo a segno un'importante operazione contro lo spaccio di stupefacenti. L'attività, condotta in abiti civili, ha portato all'arresto di una donna di cinquant'anni, gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio.
L'osservazione e l'inseguimento
Durante un servizio di appostamento, gli agenti hanno notato due donne, già note alle forze dell'ordine, aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i vicoli del centro. Dopo averle seguite, i poliziotti hanno visto un uomo entrare nell'abitazione di una delle due e uscirne poco dopo con un involucro, che ha subito ceduto a un altro giovane in attesa in strada. Fermato immediatamente, l'acquirente ha ammesso di aver appena comprato due dosi di crack.
La perquisizione e il ritrovamento
La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: all'interno dell'appartamento sono state trovate 30 dosi di crack, 3 dosi di hashish, 160 euro in contanti e materiale per il confezionamento, il tutto occultato in due cassette metalliche. La donna è stata quindi arrestata in flagranza di reato; l'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Tivoli.
Ordine di carcerazione per rapina
Nelle stesse ore, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Tivoli nei confronti di un quarantaseienne di nazionalità rumena, condannato a due anni, due mesi e un giorno di reclusione per rapina, furto aggravato, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.
Le operazioni confermano l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa nel territorio tiburtino, a tutela della sicurezza dei cittadini.
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