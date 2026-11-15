Controlli straordinari a Caserta: 23 provvedimenti del Questore per sicurezza e legalità

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La Questura di Caserta ha intensificato i servizi di controllo del territorio nell'ultima settimana, con l'obiettivo di prevenire reati, contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la sicurezza pubblica. Al termine degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha adottato 16 misure di prevenzione personali: 5 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, 5 avvisi orali, un D.A.C.Ur. e 5 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica. Sono state inoltre avanzate 2 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una delle quali nei confronti di un uomo dell'Alto Casertano, ritenuto responsabile di condotte violente nei confronti della moglie e della madre.

Espulsioni e rimpatri

Sul fronte dell'immigrazione irregolare, sono stati emessi 5 decreti di espulsione. Per due cittadini stranieri, di nazionalità albanese e indiana, è stato disposto l'obbligo di dimora nei comuni di Marcianise e Cancello ed Arnone durante il periodo previsto per la partenza volontaria. Un cittadino ghanese è stato accompagnato all'aeroporto di Roma Fiumicino per il rimpatrio, mentre nei confronti di due cittadini, originari del Burkina Faso e della Tunisia, è stato disposto l'obbligo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Arresti e denunce

Nel corso dei controlli, gli agenti del Commissariato di Aversa hanno arrestato un uomo, fermato in via De Mille e trovato in possesso di 24 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati altri 47 grammi di hashish, un coltellino e un bilancino di precisione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

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Controlli nelle aree della movida

Controlli anche nelle aree della movida del capoluogo. In piazza Sant'Anna, la Guardia di Finanza ha denunciato una donna di nazionalità ucraina per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. In piazza Correra, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino pakistano, già noto alle Forze dell'Ordine, trovato in possesso di forbici e di un cavatappi, ritenuti oggetti atti ad offendere.

Obiettivi e prospettive

Le attività rientrano nel più ampio piano di prevenzione e contrasto all'illegalità predisposto dalla Questura di Caserta, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la tutela dei cittadini. L'intensificazione dei controlli proseguirà nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e ai fenomeni di criminalità diffusa.

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