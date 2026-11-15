Truffa ad anziana a Trento: arrestato 24enne dopo aggressione alla polizia

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Ancora un episodio di truffa agli anziani a Trento, il terzo in meno di una settimana. Questa volta il malvivente, un 24enne con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti.

La dinamica della truffa

Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna anziana ha ricevuto la visita di un uomo che si è presentato come carabiniere, sostenendo di dover verificare i suoi gioielli per confrontarli con quelli rubati in alcune rapine. Con questa scusa, il truffatore è riuscito a farsi consegnare i preziosi e anche 360 euro in contanti. Una volta capito di essere stata raggirata, la vittima ha subito contattato il numero di emergenza 112.

L'intervento della polizia e l'arresto

La Sala Operativa della Questura ha immediatamente allertato le Volanti, che hanno predisposto un servizio di osservazione nelle zone strategiche della città. Proprio nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla donna. Sottoposto a controllo, il 24enne è stato trovato in possesso di tutti i gioielli e del denaro appena sottratti, che sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

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Scoperto, l'uomo ha perso il controllo e ha aggredito i poliziotti, colpendone uno che è stato medicato al Pronto Soccorso con una prognosi di 6 giorni. Per lui è scattato l'arresto in flagranza per truffa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova presso la Casa Circondariale di Trento a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che la responsabilità penale dell'arrestato sarà accertata solo all'esito del giudizio, in ossequio al principio di presunzione di innocenza.

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