Torino, blitz della polizia nel quartiere San Paolo: denunciato un commerciante
Nel quartiere San Paolo di Torino, la Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza, ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 71 persone e a una denuncia. L'operazione, disposta dal Questore Massimo Gambino, mira a contrastare irregolarità commerciali e violazioni delle norme sulla sicurezza.
Controlli negli esercizi commerciali
Durante il blitz sono stati ispezionati 9 esercizi commerciali e sono state emesse 2 sanzioni amministrative per un totale di 13.500 euro. In particolare, in un negozio di via Osasco sono stati trovati due lavoratori senza regolare contratto e alcune telecamere non segnalate, per le quali è stata inviata una segnalazione al Garante per la Privacy. Inoltre, nel seminterrato sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, con alimenti scaduti e privi di tracciabilità e utensili sporchi, che hanno portato a una segnalazione all'ASL.
Denuncia e irregolarità
In un esercizio di via Monginevro, invece, è emerso che il POS non era collegato all'Agenzia delle Entrate e che era presente un estintore scaduto e senza cartellonistica. Per questi motivi, il titolare è stato denunciato ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Le autorità precisano che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che vige la presunzione di non colpevolezza per l'indagato.
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