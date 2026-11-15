Miami Heat in ascesa grazie ad Antetokounmpo: vittoria sui Pistons

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La stagione NBA è nel vivo e tra le squadre più in forma c'è senza dubbio Miami, che con la vittoria per 137-117 sui Detroit Pistons ha centrato la quinta affermazione nelle ultime sei gare, portando il proprio bilancio a 7-6. Dopo un avvio disastroso con quattro sconfitte consecutive, la franchigia della Florida ha cambiato marcia e ora occupa il quinto posto nella Eastern Conference.

Antetokounmpo trascina Miami

Protagonista assoluto della sfida è stato Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti che hanno guidato i compagni al successo. La stella greca si è dimostrata ancora una volta decisiva, confermando il suo momento di forma eccezionale e trascinando la squadra fuori dalle difficoltà iniziali.

Chicago sorprende Minnesota

Colpo a sorpresa dei Chicago Bulls, che hanno espugnato il campo dei Minnesota Timberwolves con il punteggio di 117-106. Per i Bulls si tratta soltanto della terza vittoria stagionale su dodici partite (3-9), ottenuta peraltro contro una squadra che arrivava da cinque successi di fila. Un risultato inatteso che dimostra come in NBA nessuna partita sia scontata.

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Cleveland vince senza titolari

A Cleveland, i Cavaliers hanno superato i Dallas Mavericks per 127-117 grazie a una straordinaria tripla doppia di Tyrese Proctor, chiuso con 24 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Il dato più curioso è che la squadra era priva dell'intero quintetto base titolare: Donovan Mitchell, James Harden e Jarrett Allen sono stati tenuti a riposo a causa dei ritardi nei viaggi provocati dal blocco dei voli a livello nazionale negli Stati Uniti. Nonostante le assenze, Cleveland ha trovato le energie giuste per portare a casa la vittoria.

Denver e Memphis ok in trasferta

Nella notte italiana, i Denver Nuggets hanno battuto in trasferta i New Orleans Pelicans per 116-108, portando il proprio record a 7-4. Nikola Jokic ha sfiorato la tripla doppia con 26 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, ben supportato da Jamal Murray con 23 punti. Vittoria agevole per gli ospiti, che hanno controllato la partita sin dalle prime battute.

Infine, a Memphis i Grizzlies hanno travolto i Brooklyn Nets con un netto 129-110, salendo a un bilancio di 9-4. Per i Nets si tratta della nona sconfitta stagionale in tredici partite, un inizio di annata decisamente complicato.

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