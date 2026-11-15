Soverato premia il talento calabrese al Gran Galà dello Sport 2026

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Circa cento atleti protagonisti della serata dedicata ai risultati nazionali e internazionali e al valore dello sport per il territorio

Soverato rende omaggio ai protagonisti dello sport calabrese. Il Gran Galà dello Sport 2026, svoltosi il 14 novembre, ha riunito circa cento atleti calabresi, celebrando i risultati raggiunti nelle competizioni nazionali e internazionali.

Una serata di premiazioni che ha portato al centro dell’attenzione il talento e la costanza degli sportivi, offrendo alla città un’occasione per riconoscere il valore di chi rappresenta la Calabria attraverso le proprie prestazioni.

Il Gran Galà dello Sport accende i riflettori sugli atleti calabresi

Le premiazioni hanno dato spazio a percorsi costruiti con allenamento, sacrificio e determinazione. Dietro ogni riconoscimento c’è un impegno quotidiano che coinvolge anche tecnici, società e famiglie, fondamentali nell’accompagnare la crescita degli atleti.

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Il Gran Galà dello Sport a Soverato ha così assunto un significato che va oltre la celebrazione dei risultati. Riunire i protagonisti del movimento regionale significa dare visibilità al lavoro svolto durante l’anno e avvicinare il pubblico alle esperienze di chi compete a livello nazionale e internazionale.

Il ringraziamento al CONI Calabria

Nel messaggio dedicato alla manifestazione, Daniele Vacca ha espresso soddisfazione per l’accoglienza riservata agli sportivi e per il ruolo della città nell’ospitare un appuntamento dedicato alle eccellenze regionali.

Un ringraziamento è stato rivolto al CONI Calabria, al presidente regionale Tino Scopelliti e al delegato provinciale Pino Pipicelli, insieme alle congratulazioni per tutti gli atleti premiati.

Durante la manifestazione, il CONI Calabria ha inoltre consegnato a Vacca un attestato di ringraziamento per il contributo alla valorizzazione dello sport calabrese e delle sue eccellenze.

Un esempio per i giovani e per le società del territorio

Manifestazioni come questa permettono di raccontare lo sport in Calabria attraverso le persone e i loro percorsi. Per i più giovani, conoscere gli atleti del proprio territorio può rendere più vicini traguardi che sembrano lontani e aiutare a comprendere quanto contino continuità, disciplina e fiducia nelle proprie capacità.

La serata di Soverato ha offerto anche un’occasione per ricordare il valore educativo della pratica sportiva. Accanto alle medaglie e ai riconoscimenti, restano il rispetto delle regole, il confronto con gli altri e la capacità di affrontare le difficoltà: esperienze che accompagnano la crescita dentro e fuori dai campi di gara.