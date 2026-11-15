DeGusto 2026: l’agroalimentare di qualità ambasciatore dei territori

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In pieno svolgimento la sesta edizione dell’evento fieristico organizzato da Cosenza Fiere al “Colosimo” di Catanzaro . Domani e martedì spazio ai contest nazionali e al coinvolgimento degli istituti alberghieri

L’agroalimentare di qualità rappresenta un grande attrattore capace di trasformare un territorio in una destinazione turistica, dove il sistema delle imprese unitamente al settore pubblico, realizzano la sinergia utile a creare sviluppo e sostenibilità per i privati e le comunità. Sono questi i primi messaggi che arrivano dal Salone DeGusto, l’evento ideato e realizzato da Cosenza Eventi in programma fino al 17 novembre a Catanzaro presso il Centro Fieristico "Colosimo". Ieri l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni locali e regionali (Comune di Catanzaro, Regione Calabria e Arsac) e i partner come Confartigianato, Fic, Conpait, Unione Regionale Cuochi e Federazione Italiana Cuochi in una grande cordata che vuole offrire un parterre d’eccezione per le aziende che da tante regioni d’Italia hanno scelto la fiera calabrese per raccontarsi agli operatori di settore e al pubblico che sta affollando i sei mila metri quadri di esposizione. Inoltre le partnership nazionali con l’Agenzia ITA-ICE e la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno portato in fiera numerosi buyers internazionali impegnati nel confronto con le aziende e la costruzione di accordi commerciali utili ai segmenti esteri, oltre ad illustrare le opportunità e i servizi messe a disposizione delle aziende per approcciare la commercializzazione sui mercati extra europei.

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L’evento che rappresenta un punto di riferimento strategico per il comparto Ho.Re.Ca. mettendo in contatto diretto il tessuto produttivo locale con buyer e operatori di rilievo nazionale ed estero, ha sottolineato nelle prime due giornate come le produzioni di qualità e l’artigianato siamo motore di sviluppo per il territorio e testa di ponte verso i mercati internazionali. Una fiera divenuta modello di sinergia tra pubblico e privato che «ha saputo conquistare una dimensione d’interesse nazionale» è stato riferito da tutti i presenti nel salutare l’inizio della sesta edizione che anche quest’anno si caratterizza per la sua dimensione inclusiva grazie alla sinergia con l’Ente Nazionale Sordi che ha registrato la presenza di un gruppo regionale di oltre 40 associati i quali hanno preso parte alle attività e al programma dei talk grazie alla traduzione Lis.

Dal direttore generale Arsac, Fulvia Caligiuri, al vice presidente di Confartigianato nazionale Fabio Mereu, all’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo che sarà presente nella giornata di lunedì, e i giornalisti nazionali intervenuti ai talk delle prime due giornate, ricco il parterre di ospiti che insieme all’organizzazione stanno ragionando sul presente e il futuro di un comparto che rappresenta uno dei fondamentali player economici della Calabria.

Nelle ultime due giornate spazio alla presenza degli istituti alberghieri che saranno coinvolti nel contest Future Food Generation organizzato da DeGusto e lo chef Carmelo Fabbricatore, presidente Unione Regionale Cuochi, le fasi finali del Campionato Italiano SCA Italy che conferma DeGusto come tappa di selezione del Sud Italia in vista della fase finale che si svolgerà al Sigep 2027. Ed ancora “Che panettone!” ideato da DeGusto in sinergia con Conpait che permetterà al vincitore di partecipare alla VIII edizione Panettone Maximo - Festival nazionale del panettone artigianale in programma a fine Novembre a Roma.

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