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Portici, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificati 89 soggetti

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Portici, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificati 89 soggetti
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Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli, si è svolta una nuova operazione di sicurezza a Portici, condotta dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano con il supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Bilancio dei controlli

L’attività ha portato all’identificazione di 89 persone, di cui 24 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 19 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo, e sono state contestate 19 violazioni del Codice della Strada.

Denunce e sanzioni

Due persone sono state denunciate: una per resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga pericolosa, l’altra per reiterata guida senza patente. Un ulteriore soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Controlli alle misure restrittive

Nel corso dell’operazione sono state controllate anche 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

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portici controlli polizia stato questura napoli servizi straordinari denunce violazioni codice della strada misure restrittive carabinieri locale

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