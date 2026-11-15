Portici, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificati 89 soggetti
Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli, si è svolta una nuova operazione di sicurezza a Portici, condotta dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano con il supporto dei Carabinieri e della Polizia Locale.
Bilancio dei controlli
L’attività ha portato all’identificazione di 89 persone, di cui 24 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 19 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo, e sono state contestate 19 violazioni del Codice della Strada.
Denunce e sanzioni
Due persone sono state denunciate: una per resistenza a Pubblico Ufficiale e fuga pericolosa, l’altra per reiterata guida senza patente. Un ulteriore soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.
Controlli alle misure restrittive
Nel corso dell’operazione sono state controllate anche 17 persone sottoposte a misure restrittive o alternative, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
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