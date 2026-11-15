Blitz della Polizia nel quartiere Sanità di Napoli: identificazioni e controlli stradali

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Un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato il cuore del quartiere Sanità a Napoli. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, rientra nel piano di presidio rafforzato delle zone più sensibili della città, dove la presenza delle forze dell'ordine viene intensificata per prevenire episodi di illegalità e aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti.

L'operazione nel rione Sanità

Gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, affiancati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno setacciato le vie del quartiere con posti di controllo e pattugliamenti mirati. Nel corso delle attività sono state identificate 30 persone, dieci delle quali risultano già note alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Un dato che conferma l'attenzione delle istituzioni verso un'area storicamente complessa, ma anche vivace e densamente abitata.

Veicoli controllati e sanzioni

Sul fronte della viabilità, gli operatori hanno controllato 17 veicoli: uno è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre sono state elevate 5 violazioni al Codice della Strada. I controlli su auto e motoveicoli rappresentano una parte essenziale di queste operazioni, perché permettono di intercettare irregolarità legate alla circolazione e, in alcuni casi, di risalire a situazioni di interesse investigativo.

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Un presidio costante per la sicurezza

I servizi straordinari come quello svolto nel rione Sanità non sono episodi isolati, ma rientrano in una strategia più ampia di controllo del territorio che la Questura di Napoli porta avanti con regolarità nei quartieri della città. L'obiettivo è duplice: da un lato contrastare i fenomeni criminali, dall'altro costruire un rapporto di fiducia con i cittadini, che sempre più spesso segnalano criticità e chiedono maggiore presenza delle istituzioni. La sinergia tra commissariati locali e reparti specializzati, come il Reparto Prevenzione Crimine, consente di intervenire con rapidità e con un approccio coordinato, mettendo in campo risorse e competenze diverse.

Le attività di identificazione e controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di mantenere alta la soglia di attenzione nelle aree più esposte e di garantire risposte concrete alle richieste di sicurezza provenienti dalla comunità.

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