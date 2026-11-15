Tennistavolo Norbello: la A2 maschile perde primato e imbattibilità

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 20 del 15-11-2026.pdf





Neanche il tempo di assaporare il dolce nettare della vetta solitaria, durato meno di sei giorni, che il girone B della Serie A2 maschile presenta subito il suo conto più salato. Sul campo di una big autentica come l’Aragon Spartans Vasto TT, il Tennistavolo Norbello incassa la prima battuta d'arresto stagionale, vedendo sfumare una gloria tanto rapida quanto effimera. Ma nel quartier generale gialloblù nessuno fa drammi: sin dalle prime battute questo raggruppamento si è manifestato irto di trabocchetti e aperto a ogni soluzione finale.

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Anche il presidente Simone Carrucciu annusa inevitabilmente un pizzico di amarezza per l'occasione sfumata, ma la scaccia via immediatamente con la consueta lucidità: la stagione è ancora lunghissima e riserva altre dieci giornate in cui i "Norbelloni" avranno tutto il tempo e le qualità per rialzare la testa ed esprimersi di nuovo ai loro massimi livelli. Resta il rammarico per un passivo che fa male e che, per quanto visto al tavolo, avrebbe potuto essere decisamente meno pesante, complice l'esito amaro delle diverse sfide risoltesi soltanto al quinto parziale.





Campionato Serie A2 Maschile – Girone B





Quarta giornata Sabato 14 novembre 2026 Ore 18:45





Sede di Gioco Palestra “Luigi D'Adamo” – ex Salesiani, Via Santa Caterina da Siena - Vasto – (CH)





Aragon Spartans Vasto TT A.S.D. Tennistavolo Norbello 5 2





EQUILIBRIO SPEZZATO NEI MOMENTI CHIAVE

L'avvio in terra abruzzese sembra sorridere ai colori gialloblù grazie a un autorevole Giuseppe Calarco, capace di liquidare in tre rapidi parziali il numero dodici d'Italia Alessandro Di Marino. Il derby iberico tra Jose Carlos Guillot Ruiz e Ivan Martin Sancho infiamma subito la contesa: l'alfiere norbellese mette la freccia e si porta ad un passo dal traguardo, ma il padrone di casa ribalta l'inerzia spuntandola al fotofinish della frazione decisiva. Da quel momento l'ago della bilancia pende a favore degli abruzzesi: Francesco Palmieri doma Davide Lorenzo Simon in quattro set, imitato subito dopo dal tandem formato dallo stesso Palmieri e da Guillot Ruiz, abile ad avere la meglio sulla coppia Calarco – Simon con analogo andamento.

Costretto a inseguire, il Norbello prova a restare aggrappato al confronto, ma Di Marino trova il guizzo vincente contro Martin Sancho chiudendo i conti al quarto assalto, mentre Calarco accarezza l'impresa contro Palmieri arrendendosi soltanto alla bella al termine di una battaglia altalenante. A rendere meno amaro il bilancio complessivo ci pensa Simon, bravo a firmare una splendida rimonta dopo aver ceduto le prime due frazioni contro Davide Di Benedetto. In graduatoria l'Aragon Spartans Vasto TT balza così al comando a quota nove punti, scavalcando proprio la formazione sarda, che resta ferma a otto in seconda piazza.





LE PAROLE DEL TECNICO

A bocce ferme, il commento dell'allenatore gialloblù Davide Guidone va dritto al punto, analizzando il peso psicologico di una trasferta ostica, le prestazioni dei singoli e l'urgenza di voltare pagina in vista del prossimo appuntamento interno.

“Come si può immaginare le cose non sono andate per il verso giusto”, racconta il tecnico. “Ci siamo trovati immersi in un ambiente caldissimo e difficile: i ragazzi hanno avvertito la pressione e non sono riusciti a esprimere il loro gioco migliore, forse frenati anche dalla voglia di difendere a tutti i costi la vetta appena conquistata.

A pesare è stata soprattutto la giornata opaca di Davide Simon, apparso davvero troppo teso e lontano dai suoi standard abituali. Note liete invece da Giuseppe Calarco, che avrebbe meritato di portare a casa anche il secondo singolare, mentre Ivan Martin paga una sconfitta pesante contro Di Marino — che avrebbe potuto riaprire i giochi — dopo essere uscito battuto di misura e con un pizzico di sfortuna nel derby spagnolo con Guillot.

Torniamo con i piedi per terra, anche se in realtà non ci siamo mai montati la testa: dalla prossima settimana ci rimbocchiamo le maniche e concentriamo tutte le energie sul delicato incrocio casalingo con il Torre del Greco, dove servirà assolutamente muovere la classifica”.



