Sinner celebra il numero uno e incoraggia il pubblico delle Atp Finals

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Jannik Sinner ha voluto condividere la sua gioia per il traguardo raggiunto con una frase semplice e diretta: arrivare al numero 1 del ranking mondiale era il suo obiettivo principale. Il tennista altoatesino lo ha ribadito durante la celebrazione organizzata sul campo centrale delle Atp Finals di Torino, dove è tornato dopo la consegna del premio Giulio Onesti.

Un momento dedicato ai numeri uno del tennis

L'evento ha riunito alcune delle leggende più importanti della storia di questo sport, da Nastase a Wilander, passando per Edberg, Becker, Muster, Safin e Ferrero. Quest'ultimo, in particolare, sarà a bordo campo nel team di Ben Shelton, di cui è diventato allenatore per questa edizione delle Finals. Un parterre di campioni che ha reso ancora più speciale l'omaggio ai numeri uno.

L'invito ai tifosi e il sostegno agli italiani

Nel suo intervento, Sinner ha voluto lanciare un messaggio chiaro al pubblico: divertirsi, perché le Atp Finals sono un torneo speciale. Il campione azzurro ha poi citato con affetto Flavio, Andrea e Simone, augurando a tutti un'edizione memorabile. "Io vi seguo da casa", ha aggiunto, sottolineando il legame con il pubblico italiano anche a distanza. E ha chiuso con un entusiasta "Viva il tennis".

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Un campione che guarda avanti

La celebrazione torinese non è solo un momento di festa, ma anche l'occasione per ribadire la centralità della competizione e dell'amore per il gioco. Sinner, numero uno del mondo, continua a dimostrare di saper coniugare ambizione e passione, dentro e fuori dal campo.

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