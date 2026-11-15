Estonia chiude i confini con la Russia dopo l'attacco incendiario a un'azienda di droni

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La Estonia ha annunciato la chiusura di tutti i valichi di frontiera con la Russia a partire dal 1° dicembre. La decisione arriva dopo l'arresto di otto persone, ritenute responsabili di un tentativo di incendio doloso ai danni di uno stabilimento della Threod Systems, azienda estone specializzata nella produzione di droni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le autorità di Tallinn, l'azione sarebbe stata orchestrata dai servizi segreti militari russi, il GRU. L'obiettivo era colpire una realtà industriale strategica per la difesa estone e, più in generale, per la sicurezza del fianco orientale della NATO. Le indagini hanno portato in poco tempo all'individuazione e all'arresto di otto persone coinvolte nel tentativo di sabotaggio.

La risposta delle autorità estoni

Il governo estone ha motivato la chiusura dei valichi con l'esigenza di rafforzare la sicurezza nazionale e prevenire ulteriori infiltrazioni. La misura rappresenta un inasprimento senza precedenti nella gestione dei confini con la Federazione Russa, già fortemente limitati dopo l'invasione dell'Ucraina. Tallinn ha inoltre sottolineato la necessità di una risposta coordinata a livello europeo e atlantico contro le azioni di guerra ibrida attribuite a Mosca.

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Le implicazioni per la sicurezza regionale

L'episodio riaccende i riflettori sulle attività di sabotaggio e spionaggio attribuite alla Russia nei Paesi baltici. La chiusura dei valichi estoni rischia di isolare ulteriormente la regione e di complicare i collegamenti terrestri, ma viene considerata a Tallinn un passo necessario per proteggere infrastrutture critiche e cittadini. La vicenda Threod Systems conferma come il settore della difesa tecnologica sia diventato un bersaglio privilegiato nel confronto ibrido tra Russia e Occidente.

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