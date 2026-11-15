Controlli straordinari a Cremona e Crema: denunce, arresti e misure di prevenzione
Nella giornata di ieri, le Volanti della Questura di Cremona e del Commissariato di Crema hanno intensificato i controlli del territorio, con particolare attenzione alle aree a rischio di micro-criminalità e ai luoghi considerati sensibili. L'operazione ha portato all'identificazione di 148 persone, di cui 63 a Crema, e al controllo di 37 veicoli. Tra gli identificati, 21 erano stranieri e 31 avevano precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti.
Lite tra fidanzati con coltello: denuncia e avviso orale
Nel pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in una strada vicina al centro per una lite tra due fidanzati di nazionalità ceca. Durante il litigio, l'uomo ha impugnato un coltello. I poliziotti, giunti tempestivamente, lo hanno convinto a consegnare spontaneamente l'arma. Tuttavia, una volta accompagnato in auto di servizio, l'uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, tentando di colpire gli operatori. Per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti ad offendere. Entrambi i cittadini cechi erano in stato di alterazione alcolica e sono stati sanzionati per ubriachezza; per l'uomo è stato adottato anche l'Avviso Orale del Questore.
Rissa in via delle Antiche Fornaci: tre sanzionati
In serata, un altro intervento in via delle Antiche Fornaci per una lite tra più persone. Tre cittadini italiani, di 23, 20 e 21 anni (quest'ultimo con un precedente per furto con strappo), tutti in evidente stato di ebbrezza, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta e allontanati dall'area.
Arresto per violenza sessuale: eseguito ordine di carcerazione
Nel pomeriggio, personale dell'Anticrimine del Commissariato di Crema ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona nei confronti di un cittadino italiano di 26 anni, residente nel Cremasco. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per violenza sessuale commessa nel dicembre 2022 a Monte Cremasco. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Brescia e dalla Cassazione. Il 26enne, disoccupato e con un precedente per reati contro la persona, è stato rintracciato presso il proprio domicilio a Ripalta Cremasca e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona per l'espiazione della pena.
L'attività di controllo del territorio proseguirà nelle prossime settimane per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di criminalità.
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