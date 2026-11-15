Nations League, Belgio Italia 4-1: azzurri sconfitti a Bruxelles

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Ho corretto le incongruenze: l’Italia poteva ancora qualificarsi, nel girone c’era la Francia e la cronaca non riporta l’espulsione indicata nel primo testo. figc.it

Nations League, Italia travolta 4-1 dal Belgio e fuori dai quarti: Cisse si mette in luce

Pio Esposito apre le marcature, poi gli Azzurri subiscono la rimonta belga. Nel recupero Lammens para un rigore all’attaccante italiano e Cisse si vede annullare un gol per fuorigioco.

L’Italia perde 4-1 contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e manca la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini, alla quale sarebbe bastato un pareggio, conclude il girone al terzo posto, alle spalle di Francia e Belgio.

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Dopo il successo per 3-1 contro la Francia a San Siro, gli Azzurri non riescono a completare il percorso. Il vantaggio iniziale di Pio Esposito viene cancellato dalle reti di De Cuyper, Ngoy e Doku. Nella ripresa Diego Moreira firma il quarto gol. Tra le indicazioni incoraggianti resta l’ingresso di Cisse, coinvolto nelle ultime occasioni italiane.

Le scelte di Mancini e la formazione iniziale

Mancini conferma il 4-3-3 e schiera Donnarumma in porta, con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori in difesa. A centrocampo Fagioli affianca Barella e Tonali, mentre Pisilli e Koleosho completano il tridente con Pio Esposito.

Il Belgio risponde con De Ketelaere come riferimento offensivo, sostenuto dalla qualità di De Bruyne e dalle accelerazioni di Doku e Moreira.

Pio Esposito illude l’Italia, poi arriva la rimonta belga

L’avvio italiano è promettente. All’11° minuto, Kayode trova lo spazio per servire Pio Esposito, che anticipa la difesa e firma lo 0-1.

La reazione dei padroni di casa cambia rapidamente la partita. De Cuyper pareggia al 15°, quindi Ngoy segna il 2-1 al 22°, approfittando di una respinta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 26° Doku completa il ribaltamento con un diagonale che supera Donnarumma.

L’Italia perde compattezza e fatica a contenere le combinazioni offensive avversarie. Prima dell’intervallo è ancora Donnarumma, con l’aiuto del palo, a negare il gol a De Bruyne.

Moreira firma il poker nella ripresa

Nel secondo tempo gli Azzurri cercano di modificare l’inerzia dell’incontro, ma il Belgio continua a creare pericoli. De Ketelaere colpisce la traversa, mentre l’Italia non trova la rete che potrebbe riaprire la sfida.

All’80° minuto Diego Moreira segna il 4-1, rendendo ancora più pesante il passivo. Per la Nazionale si concretizza così una sconfitta che cancella le possibilità di accesso ai quarti.

Cisse porta vivacità all’attacco azzurro

Entrato nella ripresa, Cisse offre una delle poche indicazioni positive della serata. Cerca l’iniziativa e aggiunge dinamismo a un attacco che fatica a trovare spazi.

Nel finale un suo cross precede il tocco di mano di Raskin, episodio che porta all’assegnazione di un rigore dopo l’intervento del VAR. Il giovane attaccante trova anche la via della rete nei minuti conclusivi, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

Rigore parato a Pio Esposito e gol annullato nel recupero

Al 91° minuto Pio Esposito si presenta dal dischetto, con l’occasione di ridurre lo svantaggio. Lammens intuisce la conclusione e respinge, mentre Doumbia non riesce a sfruttare la ribattuta.

Al 95° Cisse segna, ma la posizione irregolare dell’attaccante rende inutile la conclusione. Il risultato resta quindi fissato sul 4-1 per il Belgio.

Italia terza nel girone, qualificazione sfumata

L’eliminazione arriva al termine di una serata nella quale l’Italia non riesce a difendere il vantaggio né a reagire con efficacia alla rimonta. Il Belgio conquista il pass per i quarti, mentre gli Azzurri chiudono dietro a Francia e Belgio.

Per Mancini resta da analizzare soprattutto la fragilità mostrata dopo il pareggio avversario. La capacità di mantenere equilibrio nelle difficoltà e una maggiore attenzione nelle coperture diventano aspetti centrali sui quali lavorare.

La vivacità di Cisse offre un segnale incoraggiante, ma non attenua il peso del risultato: dopo la vittoria contro la Francia, a Bruxelles è mancata la continuità necessaria per conquistare la qualificazione.

Risultato, marcatori ed episodi conclusivi verificati sulla cronaca della partita.

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