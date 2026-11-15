Supercoppa di pallavolo: Perugia rimonta Civitanova e conquista l'ottava Supercoppa

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La Supercoppa italiana di pallavolo maschile va ancora una volta alla Sir Safety Perugia. La squadra umbra ha sconfitto la Cucine Lube Civitanova con un combattuto 3-2 (21-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-13), al termine di una partita che sembrava ormai indirizzata verso i marchigiani. Per Perugia si tratta dell'ottava Supercoppa della sua storia, la quinta consecutiva, un risultato che consolida il dominio recente del club nel panorama nazionale.

Un avvio in salita per Perugia

I primi due set hanno visto Civitanova imporre il proprio ritmo, trascinata dalle giocate di Aleksandar Nikolov, particolarmente incisivo in attacco. Gli ospiti hanno chiuso il primo parziale 25-21 e il secondo 25-22, portandosi sul 2-0 e mettendo in difficoltà la ricezione umbra. La rimonta è sembrata lontana, ma Perugia ha trovato la reazione proprio nel momento più delicato.

La reazione e il ruolo decisivo di Semeniuk

Nel terzo set è cambiato l'inerzia della partita: Kamil Semeniuk ha alzato il livello al servizio, mettendo in crisi la ricezione avversaria e caricando i compagni. Contemporaneamente è cresciuto in attacco Reggers, diventato un punto di riferimento nei momenti caldi. Perugia ha così vinto il terzo e il quarto parziale con lo stesso punteggio, 25-22, riportando la sfida in equilibrio.

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Il tie-break decisivo

Il quinto set ha premiato la squadra umbra, capace di gestire i punti decisivi e chiudere 15-13. Ancora una volta Semeniuk è risultato determinante, confermando il suo peso specifico nelle fasi cruciali della partita. Il tie-break ha così consegnato a Perugia un trofeo costruito sulla resistenza mentale e sulla capacità di reagire a un avvio sfavorevole.

Un trofeo che pesa

Con questa vittoria, la formazione umbra aggiunge un ulteriore tassello alla propria storia recente, confermandosi tra le squadre più competitive del campionato italiano di pallavolo. Per Civitanova resta la delusione per un 2-0 sciupato, ma anche la consapevolezza di aver espresso una pallavolo di alto livello per buona parte dell'incontro. La stagione è appena iniziata e questo primo trofeo rappresenta un segnale importante per gli equilibri della SuperLega.

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