Nations League, l'Italia di Mancini sfida il Belgio: le scelte anti-Francia

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Dopo la sconfitta contro la Francia, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo a Bruxelles per affrontare il Belgio nella sesta giornata di Nations League. Il ct azzurro punta sulla freschezza e sull'entusiasmo dei giovani, lanciando dal primo minuto Koleosho e Pisilli nel tridente offensivo del 4-3-3.

Le scelte di Mancini: conferme e novità

Rispetto alla gara di giovedì contro la Francia, Mancini conferma la linea difensiva a quattro composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo, l'assenza dell'infortunato Frattesi viene colmata da Fagioli, che agirà in mediana insieme a Barella e Tonali. In attacco, accanto al confermato Pio Esposito, ecco le due sorprese: Koleosho e Pisilli, pronti a dare vivacità e imprevedibilità alla manovra azzurra.

Il Belgio di De Keteleare

Anche il Belgio si schiera con un 4-3-3, con De Keteleare nel ruolo di 'finto nove'. I diavoli rossi cercheranno di sfruttare le ripartenze e la tecnica dei propri attaccanti per mettere in difficoltà la retroguardia italiana. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tattici.

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Le parole chiave della sfida

Giovani, coraggio e voglia di riscatto: sono queste le parole chiave della sfida di Bruxelles. L'Italia vuole chiudere il girone di Nations League con una prestazione convincente, soprattutto in vista dei prossimi impegni ufficiali. Mancini chiede ai suoi ragazzi di giocare con personalità e di non avere paura di sbagliare, perché solo attraverso queste partite si costruisce il futuro della Nazionale.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Fischio d'inizio alle ore 20:45. Gli azzurri sono chiamati a una prova di carattere per chiudere al meglio il 2024 e preparare al meglio il nuovo anno.

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