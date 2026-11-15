Crotone, le parole di Greco dopo la sconfitta con la Cavese. Video

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Crotone, Greco vede qualcosa oltre il risultato e manda un messaggio alla squadra

Il tecnico analizza la sconfitta con la Cavese tra segnali incoraggianti, errori da correggere e prospettive per il mercato di gennaio

Il Crotone lascia lo stadio Lamberti con una sconfitta e il rammarico di non aver trasformato la propria prestazione in punti. Dopo il successo per 1 a 0 della Cavese, mister Greco difende l’impegno dei suoi giocatori, ma individua un problema preciso sul quale intervenire: la capacità di riconoscere e gestire i momenti decisivi della partita.

Nella sua lettura, il risultato non cancella quanto di positivo mostrato dai rossoblù. Allo stesso tempo, però, il controllo del gioco e le qualità individuali devono tradursi in maggiore concretezza, soprattutto quando l’avversario aumenta l’intensità.

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Cavese Crotone e la scelta del possesso nel primo tempo

Greco spiega che la circolazione del pallone nella prima frazione rispondeva a una precisa esigenza tattica. La Cavese aspettava il Crotone, cercando di indurlo a forzare le giocate e a concedere spazi.

Per questo, secondo l’allenatore, accelerare senza le condizioni adatte avrebbe comportato rischi inutili. Il possesso palla doveva invece attirare fuori gli avversari, aprire nuove linee di passaggio e preparare l’affondo.

Il tecnico ha apprezzato la personalità con cui la squadra ha affrontato la trasferta, pur riconoscendo che lo sviluppo dell’azione non è sempre stato efficace. È mancato quel passaggio ulteriore capace di trasformare una gestione ordinata in occasioni più incisive.

Il momento decisivo nella ripresa

Il punto centrale dell’analisi riguarda l’approccio al secondo tempo. Greco ritiene che il Crotone avrebbe dovuto aspettarsi una Cavese più aggressiva dopo l’intervallo e prepararsi a rispondere con la stessa prontezza.

A pesare, nella sua valutazione, è stato un calo di concentrazione, accompagnato da una lettura insufficiente della fase di gara. Un limite che coinvolge soprattutto il percorso di crescita dei giocatori più giovani, chiamati a comprendere quanto rapidamente possa cambiare una partita.

L’allenatore considera contenute le opportunità concesse agli avversari, ma riconosce alla Cavese il merito di aver sfruttato l’episodio determinante. Una volta trovato il vantaggio, i padroni di casa hanno protetto il risultato e reso più difficile la ricerca del pareggio.

Il passaggio al 3 4 3 per cercare la rimonta

Per recuperare lo svantaggio, Greco ha provato ad aumentare il peso offensivo attraverso gli inserimenti e il passaggio al 3-4-3. L’obiettivo era aggiungere qualità e rendere più aggressiva la pressione sugli avversari.

Il Crotone ha ripreso a sviluppare il proprio gioco, senza però trovare la soluzione necessaria per superare una difesa ormai compatta. È proprio questa distanza tra costruzione e incisività a emergere dalle parole del tecnico: la squadra riesce a esprimere una propria identità, ma deve ancora imparare a renderla decisiva.

Per Greco la prestazione non meritava una sconfitta. Resta tuttavia la necessità di interrompere una tendenza negativa che sta penalizzando il lavoro svolto.

La classifica e la fiducia nel gruppo

Di fronte alla domanda sulle possibilità di raggiungere almeno i playout, l’allenatore evita percentuali. La strada indicata è concentrarsi sul proprio percorso, affrontando ogni partita con l’obiettivo di conquistare più punti possibile.

Greco riconosce la complessità della situazione e osserva che le difficoltà stanno condizionando anche l’espressione delle qualità dei giocatori. Diversi giovani, inoltre, affrontano per la prima volta un contesto nel quale la pressione del risultato richiede continuità e maturità.

La fiducia nel gruppo rimane. Secondo il tecnico, trovare una maggiore stabilità potrebbe aiutare la squadra a sbloccarsi e a costruire una serie positiva. Per riuscirci serviranno lavoro, convinzione e capacità di restare concentrati sulla propria identità di gioco.

Mercato di gennaio tra difficoltà e fiducia nella dirigenza

Nel dopopartita trova spazio anche il mercato di gennaio. Greco prevede una sessione complicata, ma ribadisce la propria fiducia nel direttore e nel lavoro svolto durante l’estate.

L’allenatore sottolinea come la costruzione della rosa sia avvenuta in condizioni difficili e con un budget sensibilmente ridotto. Pur in assenza dei risultati sperati, considera positivo il lavoro compiuto e si aspetta che lo stesso criterio guidi le eventuali operazioni invernali, compatibilmente con le possibilità del club.

Il suo ragionamento riguarda anche la disponibilità a restare e ad assumersi responsabilità nei momenti delicati. Un aspetto che, nelle sue parole, accompagna le valutazioni tecniche sulla squadra.

La crescita passa dalla gestione degli episodi

Dal Lamberti emerge dunque un giudizio articolato. Greco riconosce alla Cavese concretezza e capacità di difendere il vantaggio, mentre al suo Crotone chiede un passo avanti nella maturità agonistica.

L’impegno, a suo avviso, non manca. Il miglioramento necessario riguarda soprattutto l’attenzione, la gestione dei cambi di ritmo e la capacità di incidere quando la partita offre un’opportunità. È su questi aspetti che il tecnico punta per trasformare i segnali incoraggianti in risultati.

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