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Controllo del territorio e denuncia per ricettazione

Nella giornata di sabato scorso, la Polizia Locale di Monticelli d'Ongina ha fermato due donne di nazionalità albanese, rispettivamente di 45 e 39 anni, durante un controllo del territorio. Le due sono state denunciate per ricettazione e, dagli accertamenti successivi, è emerso che entrambe si trovavano in situazione di irregolarità sul territorio nazionale.

Provvedimenti della Questura e accompagnamento alla frontiera

Condotte presso la Questura di Piacenza, l'Ufficio Immigrazione ha avviato l'istruttoria per l'espulsione. Poiché in possesso di passaporto valido, è stato disposto il trattenimento del documento in vista del rimpatrio programmato. La donna di 45 anni risultava già condannata per rapina impropria, mentre la 39enne era già destinataria di un provvedimento di espulsione. Nel pomeriggio di oggi, personale specializzato della Questura ha accompagnato le due donne all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove alle ore 18:00 è previsto il volo per Tirana.

Un segnale forte contro l'immigrazione irregolare

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare e di sicurezza urbana condotte dalla Polizia di Stato. La collaborazione tra le forze dell'ordine locali e la Questura ha permesso di identificare e rimpatriare rapidamente soggetti con precedenti penali, inviando un messaggio chiaro sulla determinazione delle autorità nel garantire il rispetto delle norme sull'immigrazione.

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