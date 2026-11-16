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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 21 del 16-11-2026.pdf





Un fine settimana dai due volti per l'universo rosa del Tennistavolo Norbello, impegnato nei secondi concentramenti stagionali. Se da un lato le due formazioni di Serie A2 rientrano dalle spedizioni in Lombardia e Toscana con un bottino ridotto ma ricco di spunti incoraggianti, dall’altro la formazione cadetta prosegue la sua marcia inarrestabile verso un repentino ritorno nella categoria superiore.

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Ad assistere dal vivo alle imprese della compagine impegnata nella Capitale c’era anche il presidente Simone Carrucciu: dopo l’amarezza per l’infausta trasferta abruzzese al seguito della Serie A2 maschile, il massimo dirigente guilcerino si è rifatto gli occhi ammirando la prova autoritaria delle sue portacolori. Al di là dei responsi del campo, il dato più confortante dell’intero weekend riguarda l’atmosfera che si respira nello spogliatoio: il clima è sereno e l’intesa tra le nuove arrivate e le senatrici si fa sempre più solida. Questa coesione rappresenterà un valore aggiunto in vista della prossima tappa dei campionati a concentramenti, fissata per il mese di dicembre





Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” – Squadra “Blu”





Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 11:00 – 14:00





Sede di Gioco Centro Sportivo Comunale - Via Paolo VI - Coccaglio – (BS)





ASD TT Coccaglio Lampo Tennistavolo Norbello “Blu 3 3 Tennistavolo Norbello “Blu Tennistavolo Sassari A 1 4





UN PUNTO PREZIOSO PRIMA DI CEDERE ALLA CORAZZATA SASSARESE

Trasferta impegnativa sul terreno bresciano di Coccaglio per il terzetto composto da Sofia Ivanova, Giorgia Filippi e Gohar Atoyan. Nella sfida inaugurale contro le padrone di casa franciacortine, le norbelline hanno dato vita a un confronto equilibrato e vibrante. Dopo lo stop iniziale di Atoyan contro Michela Merenda (1-3), la rimonta sarda porta la firma della scatenata Ivanova (3-1 su Anna Prokop) e di Giorgia Filippi, capace di domare in tre parziali Amelia Libretti. Il successo ancora della punta russa su Merenda (3-0) sembrava spianare la strada verso il bottino pieno, ma nei due singolari conclusivi Atoyan (0-3 con Libretti) e Filippi (0-3 contro Prokop) hanno dovuto cedere il passo, fissando il punteggio sul definitivo 3-3.

Nel derby isolano pomeridiano contro la capolista turritana, il divario tecnico sulla carta si è fatto sentire. Contro una corazzata guidata dall'ex Chiara Colantoni, affiancata da Laura Pinna e Claudia Caragea, le atlete del centro Sardegna hanno lottato con generosità. Dopo la sconfitta di Atoyan contro Colantoni (0-3) e la maratona persa al quinto set da Filippi contro Pinna (13-15 al tie-break dopo aver fallito un paio di match point), a regalare il punto della bandiera ci ha pensato ancora una volta Sofia Ivanova, brava a superare in quattro set Caragea. Nei successivi incroci, però, Pinna su Atoyan (3-1) e Colantoni sulla stessa Ivanova (3-1 ai vantaggi) hanno chiuso i conti sul 4-1 per le sassaresi.





LE PAROLE DI SOFIA IVANOVA

“È stata una giornata piena di emozioni, abbiamo speso molti nervi. Sapevamo che non sarebbe stato facile perché il livello del girone di quest’anno è molto alto, quindi abbiamo cercato di prepararci al meglio fin dall’inizio; purtroppo il risultato non è stato quello che volevamo, ma un punto lo abbiamo comunque portato a casa ed è meglio di niente. Mi dispiace molto per la partita contro Chiara Colantoni perché negli ultimi tre set siamo andate ai vantaggi: nel secondo parziale ero avanti anche 10-8, ma Chiara è stata più brava ed è riuscita a girare l'inerzia del gioco.

Resta un'ottima opportunità per analizzare i dettagli e continuare a lavorare, così da non perdere l'occasione la prossima volta. È un peccato anche per la gara di Giorgia contro Pinna: era sotto 2-0 ma è riuscita ad arrivare al quinto set e ha avuto anche un paio di match ball. Ha giocato veramente bene e con il carattere giusto, quello che era un po’ mancato contro Prokop nella sfida d'apertura contro Coccaglio. Anche a Gohar è mancato davvero poco per portare a casa il punto contro Merenda, ma ha comunque disputato una buona prova e ci ha aiutato tantissimo come sempre dalla panchina. Adesso analizziamo con lucidità quanto fatto per affrontare al meglio il prossimo concentramento”.





Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”





Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 10:00 – 13:00





Sede di Gioco Palestra Le Badie - Via Augusto Righi 75 - Prato





Tennistavolo Norbello “Giallo” Donatori di Sangue Fratres Cascina 2 4 Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” 3 3





REAZIONE D'ORGOGLIO : DOPO IL PASSO FALSO CON CASCINA ARRIVA IL PARI CONTRO LA CAPOLISTA

Domenica intensa anche sui tavoli toscani. Nella gara mattutina contro le ragazze del Fratres Cascina, a tenere a galla il sodalizio sardo è stata una strepitosa Nathaly Paredes Murillo, autentica mattatrice al suo esordio stagionale con due netti successi per 3-0 ai danni di Bianca Bracco e Alice Borsani. Purtroppo, le due affermazioni della giocatrice ecuadoregna non sono bastate a evitare il 4-2 finale, complice la maggiore concretezza delle avversarie nelle altre sfide contro Maria Ciaramella, Marialucia Di Meo e Simona Ettari (subentrata nella seconda parte dell'incontro e sconfitta soltanto al quinto set).

Il riscatto immediato è però arrivato nel pomeriggio contro la ex prima della classe pugliese. Nonostante una partenza in salita (stop di Ciaramella contro l'esperta Maria Fazekas), la compagine del Guilcer ha risposto colpo su colpo grazie alle vittorie in tre set di Paredes su Gioia Maria Picu e ancora della stessa Paredes su Fazekas (3-1), intervallate dalla sconfitta al quarto parziale di Simona Ettari contro Sofia Episcopo. Sul 2-3 dopo il passo falso di Ciaramella con Episcopo, a siglare il punto del meritato 3-3 è scesa in campo la super capitana Marialucia Di Meo, protagonista di un'impresa delle sue: sotto di un set contro Picu, ha ribaltato l'inerzia imponendosi per 11-5 al quarto parziale.





LE PAROLE DI NATHALY PAREDES MURILLO

“Dopo aver condiviso esperienze con la squadra Blu, ieri è stata la mia prima volta con questa maglia e anche la prima volta che ho condiviso il campo con le mie nuove compagne. Fin dal primo momento sono state gentilissime con me e mi hanno fatta sentire parte del gruppo: è un aspetto che apprezzo molto, soprattutto quando arrivi in una realtà nuova. Marialucia, dal canto suo, è una giocatrice di grande esperienza all'interno della squadra e trasmette quella sicurezza e quella fiducia di cui hanno bisogno anche le atlete più giovani come Maria, Simona e me.

Per quanto riguarda le partite, abbiamo affrontato due incontri molto combattuti. Fortunatamente sono riuscita a vincere tutti e quattro i miei singolari e a dare il mio contributo, anche se ritengo che, specie nella prima sfida, la formazione non ci abbia favorito fino in fondo portandoci alla sconfitta. Nel secondo match abbiamo conquistato un pareggio, che non è affatto un brutto risultato se consideriamo il valore delle avversarie, che schieravano persino un'atleta con esperienza olimpica come Maria Fazekas. Al di là dei punteggi, credo sia importante sottolineare che abbiamo lottato su ogni pallina e che, in più occasioni, siamo state capaci di rimontare situazioni complicate durante i set: per me questo dimostra il carattere e l'atteggiamento competitivo del collettivo. Sono felice di questa prima esperienza insieme a loro e spero che, conoscendoci sempre meglio dentro e fuori dal campo, potremo continuare a crescere e regalare molte altre vittorie al club. Sono certa che continueremo a lavorare e a lottare fino alla fine per ottenere i migliori traguardi possibili”.





Campionato Serie B Femminile – Girone “H” – Squadra “Guilcer”





Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 11:00 – 13:30





Sede di Gioco Liceo Scientifico “Giuseppe Peano”, Via Morandini 38 - Roma





ASD Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Guilcer” 0 4 Tennistavolo Norbello “Guilcer” APD Giovanni Castello 4 1





DOMINIO ASSOLUTO: DUE VITTORIE NETTE E VETTA CONSOLIDATA





Prosegue senza intoppi la cavalcata trionfale delle "Norbellocce" di Serie B. Nella trasferta romana, sotto lo sguardo soddisfatto del presidente Carrucciu, Larisa Lavrukhina, Marina Conciauro e Rossana Antonella Ferciug hanno confermato la loro netta superiorità tecnica.

Nel match d'apertura, valido per il derby isolano contro le sassaresi, le gialloblù non hanno lasciato neppure un set alle rivali: in appena cinquantacinque minuti di gioco, Lavrukhina (su Arianna Rassu), Conciauro (su Marialaura Mura e Arianna Rassu) e Ferciug (su Alessia Rassu) hanno chiuso la pratica con un perentorio 4-0.

A seguire, nello scontro al vertice contro le capitoline dell’APD Giovanni Castello, il copione non è cambiato: le doppiette di Larisa Lavrukhina (3-0 su Raffaella Riondino e 3-1 su Alejandra Rojas) e Marina Conciauro (doppio 3-0 su Floriana Franchi e sulla stessa Riondino) hanno reso indolore l'unico punto concesso da Ferciug a Rojas, blindando il successo per 4-1 e il primo posto a punteggio pieno.





LE PAROLE DI ROSSANA ANTONELLA FERCIUG

“Per quanto riguarda il concentramento nella Capitale, diciamo che il girone si sta rivelando abbastanza abbordabile e fattibile. Abbiamo ottenuto due vittorie importanti; io ho perso una partita che, per come si era messa, avrei anche potuto portare a casa, però ultimamente mi sto allenando un po’ meno e non sono più in forma come una volta. In ogni caso confido moltissimo nelle mie compagne di squadra, Marina e Larisa, che secondo me sono nettamente superiori alle altre atlete e alle altre formazioni del raggruppamento. Io rappresento la terza forza del terzetto, quindi cercheremo di dare il massimo per superare questa fase, accedere ai playoff di Terni e provare a risalire di categoria con la squadra. Il girone è assolutamente alla nostra portata e sono molto fiduciosa, soprattutto grazie al valore delle mie compagne”.

Foto Marta Moratti