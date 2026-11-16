Galliani rinuncia al ricorso: la sua scelta di responsabilità nel caso Genoa

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Adriano Galliani ha deciso di non impugnare l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc, facendo cadere ogni ricorso sul caso della doppia firma del Genoa. La decisione è stata motivata dall'avvocato Filippo Lattanzi, che in una nota ha spiegato le ragioni di questa scelta.

Le ragioni della scelta

Secondo il legale, «pur nella consapevolezza che considerare efficace l'accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente», la decisione di Galliani nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l'Assemblea elettiva del 14 dicembre. Un passaggio delicato per il futuro del calcio italiano.

Un appello alla responsabilità

Galliani, per voce del suo avvocato, ritiene che «il sistema calcio ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo». Una scelta che mira a preservare l'unità del mondo calcistico in un momento cruciale.

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Le implicazioni per la Figc

La rinuncia al ricorso evita un possibile scontro legale che avrebbe potuto complicare ulteriormente il cammino verso l'elezione del nuovo presidente della Figc. Ora l'attenzione si sposta sull'Assemblea del 14 dicembre, dove i delegati saranno chiamati a scegliere il successore di Gabriele Gravina. Il caso Genoa, con la doppia firma contestata, resta però un precedente che potrebbe avere ripercussioni future sulle procedure elettorali.

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