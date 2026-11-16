Inseguimento a Catania: arrestato 26enne su auto rubata dopo incidente
Un nuovo episodio di cronaca ha scosso il quartiere Picanello di Catania, dove un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un pericoloso inseguimento conclusosi con un incidente.
La fuga spericolata e l'impatto con l'utilitaria
Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo è stato notato dai Falchi della Squadra Mobile mentre si trovava a bordo di un'auto rubata. Alla vista degli agenti, invece di fermarsi all'alt intimato, il 26enne ha accelerato, speronando la vettura della polizia per aprirsi un varco. La fuga si è protratta ad alta velocità tra le vie del quartiere, in un orario di punta, mettendo in serio pericolo pedoni e automobilisti. Poco dopo, il giovane ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un'utilitaria occupata da due anziani.
L'arresto e le accuse
Nonostante l'incidente, il fuggitivo ha tentato di continuare la corsa, dirigendosi verso gli agenti che nel frattempo erano scesi dall'auto per bloccarlo e soccorrere i due malcapitati. I poliziotti sono riusciti a evitare l'impatto, mentre il 26enne è riuscito a dileguarsi percorrendo contromano le stradine del quartiere. Le ricerche sono proseguite fino a quando l'uomo è stato rintracciato e arrestato per fuga pericolosa. Informato il PM di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dalle verifiche, l'auto è risultata rubata poco prima in zona piazza Madonna della Salute, per cui è stato denunciato anche per furto aggravato, danneggiamento del mezzo di servizio e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.
L'episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alla criminalità diffusa e l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
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